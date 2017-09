Critiqué pour avoir développé des pneus dans l’ensemble trop durs cette saison, Pirelli a reconnu avoir adopté une approche conservatrice avec l’introduction du nouveau règlement. L’an prochain, le manufacturier milanais compte rectifier le tir et fera sa (petite) révolution.

Un sixième train de pneus sera ajouté à la gamme complète des pneus proposés aux écuries. Pirelli produira également des pneus plus tendres que cette année. Toute la gamme actuelle va être revue afin d’être moins conservatrice.

« Nous avons fourni aux équipes les données [des pneus 2018] le premier septembre dernier » a confirmé Mario Isola chez Pirelli. « Nous avons redéfini la structure avant et arrière des pneus, et nous donnerons plus d’informations prochainement. »

« Bien sûr, nous travaillons sur de nouveaux composés parce que l’objectif est d’avoir des pneus plus tendres. Cette année, nous le savons, nous avons été assez conservateurs mais ce n’était pas facile de développer des pneus avec de nouvelles tailles pour de nouvelles voitures, donc nous avons décidé d’adopter une approche conservatrice. Le pneu tendre actuel sera le nouveau pneu médium l’an prochain. »

Le pneu dur n’a été utilisé que lors du Grand Prix d’Espagne cette année, et encore, aucune équipe ne l’a adopté en course. Depuis lors, on ne l’a plus revu.

A noter que le règlement de la FIA ne limite pas le nombre de composés maximal pouvant être proposé sur l’ensemble d’une saison, ce qui ouvre la voie à Pirelli pour d’autres autres introductions de nouvelles gammes si besoin. L’an prochain, il y aura donc six composés disponibles pour toute la saison (trois maximum à chaque course).

« Ce n’est pas encore fixé, mais nous aurons probablement l’an prochain plus de composés pour nous donner plus de liberté pour chaque Grand Prix » confirme Mario Isola. « Il n’y a pas de modification du règlement donc il y aura toujours trois composés par événement. L’objectif est d’avoir plus de flexibilité. »