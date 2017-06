Honda ne sait toujours pas pourquoi son MGU-H est toujours aussi peu fiable.

Le responsable de Honda F1, Yusuke Hasegawa, a reconnu à Monaco que ce dispositif de récupération de l’énergie au niveau du turbo ne pouvait tenir plus de deux courses sans être changé. Alors qu’au banc d’essai, tout fonctionne.

En Principauté, Jenson Button a été contraint de changer le MGU-H de sa McLaren (celle d’Alonso) et à prendre 15 places de pénalité (avec un changement de turbo puisque les deux éléments sont souvent associés).

"A cause de nos problèmes, nous devons changer nos MGU-H toutes les deux courses, ce qui est très malheureux. Ce que nous ne comprenons pas c’est que cette pièce tient, à chaque fois, plus de 5000 kilomètres au banc. Elle n’est donc pas limitée à deux courses. Nous devons trouver pourquoi et améliorer cette situation," explique le Japonais.

"Sur le banc tout se passe bien, sur piste nous avons beaucoup de problèmes. Nous devons modifier des choses, ce sont juste des modifications et c’est déjà en cours de test."

Hasegawa reste prudent.

"Tant que nous n’arriverons pas à faire 5 ou 6 courses avec cet élément, je ne pourrai pas dire que je suis confiant. Cela va dans la bonne direction et nous aurons normalement des modifications pour le Canada. Nous ne voulons pas changer notre MGU-H, il fonctionne bien. Nous devons le fiabiliser."

Le Japonais reste déçu de ne pas avoir vu McLaren marquer ses premiers points à Monaco.

"Nous avions les deux voitures qualifiées pour la Q3 avant les pénalités. Nous avions des chances de marquer au moins un point. Nous aurions pu scorer avec les deux voitures. C’est donc très frustrant, surtout pour Jenson qui a dû courir au fond du peloton. Nous avons été très déçus de lui faire subir cette pénalité pour son retour sur cette unique course."