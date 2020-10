Power résiste à Herta pour s’imposer à Indianapolis

Will Power a dominé la seconde course d’Indianapolis du week-end, la quatrième disputée dans le complexe de l’International Motor Speedway cette année, en se défendant contre Colton Herta en fin de course.

Poleman, Power a conservé la tête au départ et n’a pas été grandement perturbé durant les deux premiers tiers de course. Herta a occupé la deuxième place en début de course, avant de devoir la céder à Alexander Rossi, et le trio de tête n’a bougé qu’à la faveur des arrêts au stand.

Plus loin dans le peloton, Scott Dixon s’est accroché avec Ryan Hunter-Reay, causant des dégâts sur la monoplace du leader du championnat, qui n’a pu que défendre sa place et a rallié l’arrivée au huitième rang après une course d’attente.

Will Power a vu Alexander Rossi revenir dans ses échappements à 15 tours de l’arrivée, et Herta est également revenu sur les deux hommes. La bataille a été âpre pour la deuxième place, et Herta a réussi à reprendre la deuxième place à Rossi à une dizaine de tours de l’arrivée, alors que les pneus de ce dernier perdaient en performance.

Herta a passé les dix derniers tours à moins d’une seconde de Power, mais ce dernier n’a pas manqué son rendez-vous et a réussi à s’imposer. Structure la plus victorieuse sur le routier d’Indianapolis, Penske fait donc main basse sur ce double header après la victoire de Josef Newgarden la veille.

Newgarden a d’ailleurs terminé quatrième derrière Herta et Rossi, et remonte à 32 points de Dixon avant la dernière course de St Petersburg, prévue dans trois semaines, et qui déterminera donc le champion de cette saison 2020.

Pato O’Ward termine cinquième devant Jack Harvey, dont l’équipe Meyer Shank Racing a accueilli un investissement de Liberty Media. Graham Rahal est septième devant Dixon, Alex Palou et Simon Pagenaud, qui a encore connu une qualification difficile mais a fait une course très impressionnante.

James Hinchcliffe termine 13e pour sa deuxième course dans la voiture numéro 26, Rinus VeeKay termine 17e après son podium de la veille, devant Sébastien Bourdais, qui est le meilleur représentant de l’équipe AJ Foyt Racing.