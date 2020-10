Newgarden s’impose à Indianapolis, premier podium pour VeeKay

C’est le rookie Rinus VeeKay qui avait fait la pole position, la première de sa jeune carrière en IndyCar, mais il a vu immédiatement Colton Herta lui prendra la tête de la course.

VeeKay a ensuite repris la tête tandis que Herta était aux prises avec Josef Newgarden, et le pilote Penske a pris la deuxième place. La course a été très fluide et Herta a pris la tête lors du second relais, après avoir dépassé Newgarden en piste, puis VeeKay à la faveur des arrêts aux stands.

Graham Rahal a fait un tête-à-queue durant le premier relais, tandis que Santino Ferrucci a accroché Ryan Hunter-Reay après avoir fait la même erreur qu’à Mid-Ohio, au départ de la dernière course. Refusant de céder à l’extérieur, il est passé dans l’herbe et a repris la piste sans contrôle de sa monoplace pour aller percuter la voiture d’Andretti Autosport.

Lors du second relais, Herta a conservé la tête et pris de l’avance tandis que derrière, les remontées les plus impressionnantes étaient à mettre à l’actif de Simon Pagenaud, remonté aux portes du top 10 alors qu’il s’élançait 22e, et Scott Dixon, qui a occupé jusqu’à la cinquième place.

Newgarden est ensuite remonté rapidement sur Herta, qui semblait avoir de plus en plus de problèmes avec sa monoplace, et a fait une erreur peu après le 60e des 85 tours de la course. C’est le moment où Newgarden a pris le contrôle de la tête.

Will Power, aux portes du podium à moins de 20 tours de l’arrivée, s’est fait une belle frayeur au moment de revenir sur l’ovale, avec un passage par la bande d’herbe et un contact avec le mur manqué de peu.

Il a dû laisser passer VeeKay et Alexander Rossi, et ce dernier a ensuite dépassé le Néerlandais pour s’emparer de la quatrième place. Dans le même temps, Dixon prenait la septième place à Rahal.

La fin de course de Herta devenait de plus en plus difficile et à 13 tours de l’arrivée, l’Américain a vu Felix Rosenqvist revenir dans son sillage et l’attaquer au tour suivant. Le contact a été évité de peu entre les deux hommes et Herta a conservé l’avantage.

Rosenqvist a attaqué Herta à deux autres reprises mais n’a pas réussi à se défaire de ce dernier, et c’est Rossi qui en a profité en revenant sur le Suédois, et en le dépassant pour le gain de la troisième place à sept tours de l’arrivée.

A six tours de l’arrivée, Marco Andretti a connu un début d’incendie sur sa Dallara mais n’a pas provoqué de drapeau jaune, pendant que deux dépassements avaient lieu devant.

Rossi a pris la deuxième place à Herta, et VeeKay a pris la quatrième position aux dépens de Rosenqvist. Malgré un push-to-pass réduit à néant, le pilote Ed Carpenter voyait ensuite la possibilité de signer son premier podium dans la discipline, d’autant que ses rivaux n’avaient plus de boost de puissance.

Et c’est à quatre tours de l’arrivée que VeeKay a débordé celui qui a mené toute la première partie de course. Derrière, Dixon était proche de passer Power pour la sixième place mais l’Australien se défendait, et le pilote Ganassi voyait revenir Rahal dans sa boîte de vitesses.

Les pneus tendres de Dixon étaient clairement en souffrance, payant visiblement le relais très rapide du Néo-Zélandais, qui craquait à deux tours de l’arrivée et perdait deux places après une sortie de piste.

Rien n’a perturbé la domination de Newgarden, qui s’est imposé devant Rossi et VeeKay, qui signe donc son premier podium. Herta termine au pied du podium après avoir résisté, devant Rosenqvist, Power, Rahal, Jack Harvey et Dixon, qui voit Newgarden se rapprocher à 40 points au championnat.

Colton Herta prend la troisième place du classement mais à 118 points avec deux courses à disputer, il est déjà éliminé dans la course au titre.

James Hinchcliffe, qui remplaçait Zach Veach, est 14e. Simon Pagenaud termine 16e à un tour, tandis que pour sa première course avec McLaren, Helio Castroneves est 20e devant Sébastien Bourdais, qui disputait sa première course de la saison.