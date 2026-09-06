La F2 présente sa monoplace 2027, un rapprochement avec la F1 à moindre coût

La FIA Formule 2 a présenté sa nouvelle voiture pour les saisons 2027, 2028 et 2029 du championnat, ce week-end à Monza en marge du Grand Prix d’Italie. Le nouveau package n’est pas un changement de châssis, mais juste de kit aéro pour se rapprocher davantage du visuel des Formule 1, alors que les monoplaces actuelles de F2 embarquent des ailerons qui rappellent la génération précédente de la catégorie reine.

Le châssis Dallara 2026 reste donc pour aider à maîtriser les coûts, mais les caractéristiques aérodynamiques améliorées permettront des courses plus serrées et renforceront la capacité des pilotes à suivre de près la voiture qui les précède.

La voiture est toujours propulsée par le moteur Mecachrome turbo de 3,4 litres, et qui continuera de fonctionner avec un carburant durable de pointe fourni par Aramco, comme c’est le cas depuis 2025. Pirelli continuera de fournir les pneus pour les roues de 18 pouces présentes depuis le début de la décennie.

"Lors du travail sur cette nouvelle voiture, notre premier objectif était de veiller à ce qu’elle reste l’outil parfait pour préparer les pilotes à la F1. En collaboration avec la FIA, nous avons opté pour le châssis actuel et nous nous sommes concentrés sur la redéfinition des ailerons avant et arrière" a déclaré Bruno Michel, le PDG de la F2.

"Cela nous permet de maintenir les coûts sous contrôle, tout en rapprochant le design de l’apparence d’une F1 et en améliorant la capacité de la F2 à offrir des courses serrées" poursuit-il, expliquant comment la catégorie veut limiter les problèmes de calage récurrents.

"Nous avons ajouté un démarreur embarqué qui simplifiera l’aspect opérationnel pour les équipes et permettra aux pilotes de redémarrer leur voiture après un tête-à-queue ou un calage sur la piste, et nous avons poursuivi notre travail avec nos partenaires Aramco et Pirelli sur la préparation des pilotes, le développement durable et le fait d’offrir un grand spectacle aux fans."

Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA, salué l’arrivée de cette nouvelle génération de voitures, alors qu’il rappelle que la Formule 2 est l’antichambre de la Formule 1, et que ces monoplaces sont cruciales.

"La Formule 2 est l’endroit où la prochaine génération de grands pilotes est formée. La nouvelle voiture 2027 élève le niveau d’exigence en matière de sécurité, offre des courses plus serrées, améliore l’accessibilité et renforce notre engagement en faveur du développement durable" a déclaré Ben Sulayem.

"Développée avec la Formule 2 et nos partenaires techniques, cette voiture est conçue pour pousser les jeunes pilotes et les préparer au plus haut niveau de compétition, tout en offrant aux fans des courses encore meilleures. C’est une étape clé pour renforcer la filière monoplace de la FIA et former les champions de demain."

La voiture 2027 a pris la piste pour la première fois sur le Circuit de Barcelona-Catalunya en juin dernier et son développement a été prolongé depuis. Un premier kit sera livré aux équipes en décembre 2026, le second kit devant être livré en janvier 2027.

"La Formule 2 est le terrain d’essai ultime pour la prochaine génération de pilotes de Formule 1, où les meilleurs jeunes talents s’affrontent roue contre roue et développent les compétences nécessaires pour atteindre le sommet du sport automobile" a déclaré Stefano Domenicali, le PDG de la F1.

"Cette nouvelle voiture est une autre étape importante vers l’avant, alliant innovation, sécurité et courses plus serrées tout en maintenant l’équité sportive qui permet aux pilotes de faire valoir leur talent."

"Je tiens à remercier Mohammed Ben Sulayem et la FIA, Bruno Michel et son équipe, ainsi que tous les partenaires techniques et les écuries dont la collaboration a rendu cela possible. Nous avons hâte de voir la voiture sur la grille et de regarder cette génération talentueuse créer ses propres histoires en se battant pour l’opportunité de faire ses preuves en Formule 1."

La monoplace 2027 de ​​Formule 2 en détails :

Dimensions

Longueur hors tout : 5 284 mm | Largeur hors tout : 1 900 mm | Hauteur hors tout : 1 097 mm (caméra d’arceau FOM incluse) | Empattement : 3 135 mm

Moteur

Moteur V6 Mecachrome de 3,4 litres à simple turbocompresseur. Puissance : 620 ch à 8 750 tr/min. Système d’accélérateur électronique. Révision après 8 000 km. Couple maximal : 570 Nm à 6 000 tr/min.

Monocoque et carrosserie

Cellule de survie : structure en sandwich carbone/nid-d’abeilles aluminium et panneaux anti-intrusion en Zylon (fabriquée par Dallara). Ailerons avant et arrière : structures en carbone (fabriquées par Dallara). Carrosserie : structures en carbone-Kevlar/nid-d’abeilles (fabriquées par Dallara).