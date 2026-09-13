F2, Madring, Course Principale : Beganovic maîtrise et s’impose depuis la pole

Course principale de Formule 2 ce matin, avec un arrêt obligatoire aux stands à effectuer pour changer de composant de pneus. Déjà forfait hier, Colton Herta ne participe pas non plus à la course d’aujourd’hui suite à son crash en qualifications.

Auteur de la pole position vendredi, Dino Beganovic prend un bon départ tandis que derrière Camara met la pression à Dunne. Quelques tours plus tard, Kush Maini a un contact avec Shields et tape les barrières au virage 18 : la voiture de sécurité entre en piste.

Les pilotes vont-ils s’arrêter sous la voiture de sécurité ? En tous cas Beganovic et Camara n’en ont pas envie, et finalement la voiture de sécurité rentre aux stands. Leon et Mini nous prouvent qu’il est possible de dépasser sur ce circuit : l’Espagnol passe Bilinski au premier virage et l’Italien double Goethe au virage 13. Mini essaie d’ailleurs de répéter sa manœuvre sur Miyata mais le Japonais conserve l’avantage.

Les pilotes essaient d’allonger leur relai, Camara rentre ainsi aux stands au 13è tour tandis que devant Beganovic et Dunne continuent. Goethe change de pneus au 17è tour, ressort devant Boya, mais Tsolov tente de passer les deux pilotes d’un coup ! Le Bulgare se loupe et perd encore une place face à Camara. Ce même Camara va ensuite plonger sur Goethe et les deux s’accrochent. La voiture de sécurité revient en piste, et Beganovic et Dunne en profitent pour effectuer leur arrêt aux stands obligatoire et ressortent toujours aux deux premières places.

Camara écope d’une pénalité de 10 secondes et la voiture de sécurité rentre aux stands, laissant Beganovic en tête. Mini continue de s’amuser au virage 13 : cette fois il double Stenshorne. Camara et Boya sont côte à côte au virage 5 et c’est finalement Camara qui prend l’avantage. Boya perd ensuite deux nouvelles positions face à Tsolov et Bilinski.

La course n’ira pas au terme des tours prévus et c’est le chrono qui se déclenche. Bilinski utilise le DRS pour doubler Tsolov et prendre la dixième position, et Dürksen passe Fittipaldi pour le gain de la quatrième place. Tsolov continue quant à lui de perdre des places. Devant, Beganovic aura maîtrisé toute la course et s’impose logiquement. Dunne et Miyata complètent le podium. Dürksen termine donc quatrième devant Fittipaldi, ce dernier étant suivi au drapeau à damiers de très près par Inthraphuvasak, Mini et Stenshorne. Neuvième et dixième, Bilinski et Camara empochent les derniers points.