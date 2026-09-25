F2, Bakou, Course Sprint : Beganovic enchaine après Madrid

Dino Beganovic a décroché sa deuxième victoire consécutive en FIA Formule 2 en remportant à nouveau la course Sprint de Bakou, cette fois avec l’écurie DAMS Lucas Oil. Laurens van Hoepen a terminé deuxième pour Trident, tandis qu’Alexander Dunne a réalisé une course époustouflante, gagnant sept places pour monter sur la troisième marche du podium avec Rodin Motorsport.

Nikola Tsolov, parti en pole position, s’est immédiatement déporté pour contrer van Hoepen à l’approche du virage 1, tandis que Beganovic parvenait à dépasser le Néerlandais pour s’emparer de la deuxième place dès le premier virage.

Un blocage de roues a entraîné Rafael Câmara dans une glissade qui l’a fait percuter l’arrière de la monoplace de Mari Boya au virage 2, envoyant l’Espagnol dans le mur et provoquant son abandon.

Alexander Dunne a profité d’une opportunité pour plonger à l’intérieur de Kush Maini et Noel León, gagnant deux places en un seul virage et se hissant à la septième position au virage 3.

La voiture de sécurité a ensuite été déployée avant la fin du tour pour évacuer la monoplace de PREMA Racing. Câmara a par la suite écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir provoqué l’incident.

La course a repris à l’entame du quatrième tour ; le pilote Invicta Racing est passé à l’attaque en dépassant Sebastián Montoya au virage 3, tandis que Dunne poursuivait sa belle remontée en dépassant également le Colombien dans ce même virage.

Au sixième tour, Beganovic a profité de l’aspiration derrière Tsolov pour s’emparer de la tête de la course au premier virage.

Une erreur de Câmara au huitième tour l’a fait rétrograder derrière Dunne : il a freiné trop tard au virage 16, faisant frotter le fond plat de sa voiture contre le vibreur de sortie. Le Brésilien s’est alors retrouvé sous la pression de Montoya dans la ligne droite menant au virage 1. Il a réussi à défendre sa position, mais occupait la cinquième place sur la piste, derrière le pilote Rodin.

Beganovic a pris la deuxième place au virage 1 et a rapidement dépassé Tsolov pour filer vers la victoire.

Tsolov a subi un survirage dans ce même virage au dixième tour, offrant la deuxième place à van Hoepen et permettant à Dunne de se coller à l’aileron arrière du pilote Campos. Plus loin dans le peloton, Stenshorne s’est hissé à la septième place au début du 12e tour en dépassant Noel León au virage 1.

Tsolov a signalé par radio que ses pneus arrière étaient usés ; Dunne en a profité pour le doubler au virage 1 au début du 13e tour. Câmara a aggravé la situation du Bulgare en lui ravissant la quatrième place dans la ligne droite menant au virage 4.

Au 16e tour, Stenshorne a dépassé Montoya au premier virage pour s’emparer de la sixième position. Il a ensuite doublé Tsolov dans la ligne droite principale à la fin du tour pour intégrer le top 5.

Maini et Roman Bilinski ont également progressé, s’installant aux septième et huitième places devant Montoya dans le premier secteur du 17e tour.

Joshua Duerksen a percuté les barrières au virage 1 au début du 18e tour. Le pilote paraguayen n’a pas pu repartir, provoquant une nouvelle intervention de la voiture de sécurité.

Câmara est rentré aux stands pour purger sa pénalité de temps et chausser des pneus « Supersoft » ; il a repris la piste en 18e position, permettant à Montoya de récupérer la huitième place, synonyme du dernier point en jeu.

La voiture de sécurité s’est effacée à la fin du 20e tour, laissant place à un dernier tour en mode sprint jusqu’au drapeau à damier.

Il s’agissait de la deuxième victoire du Suédois dans la course Sprint de Bakou et de son deuxième succès consécutif de la saison 2026.

Beganovic a réussi sa relance pour conserver la tête, mais c’est son coéquipier Bilinski qui s’est illustré : grâce à une relance agressive, il a pris la sixième place en plongeant à l’intérieur de Maini au virage 5.

Rien n’a pu empêcher le Suédois d’enchaîner les victoires en F2, signant ainsi son deuxième succès consécutif dans le Sprint de Bakou. Van Hoepen et Dunne ont complété le podium.

Stenshorne a terminé quatrième devant Tsolov et Bilinski, tandis que Montoya et Maini ont complété le classement des points jusqu’à la huitième place.

Nikola Tsolov conserve la tête du championnat pilotes avec 181 points, tandis que Rafael Câmara reste deuxième avec 170 points. Gabriele Minì occupe la troisième place avec 153 points, alors qu’Alexander Dunne atteint les 146 points. Noel León complète le top 5 avec 119 points.

Campos Racing reste en tête du classement par équipes avec 300 points. Invicta Racing est deuxième avec 260 points et Rodin Motorsport troisième avec 221 points. MP Motorsport se classe quatrième avec 190 points, tandis qu’ART Grand Prix complète le top 5 avec 160 points.

La journée de vendredi à Bakou n’est pas encore terminée pour la Formule 2 : la première Course principale débutera à 12h en France, avec Alexander Dunne s’élançant depuis une première ligne entièrement occupée par l’écurie Rodin Motorsport.