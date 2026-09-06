F2, Monza, Course Principale : Dürksen gagne de nouveau !

Auteur de la pole position vendredi, Rafael Camara ne conserve pas la tête au premier virage : il sort large et c’est Dürksen - qui était à ses côtés en première ligne - qui s’empare des commandes de la course. Les deux Rodin de Dunne et Stenshorne perdent des places alors qu’au contraire Inthraphuvsak a réussi son départ et pointe en troisième position.

Le pilote thaïlandais signe ensuite le meilleur tour en course et est dans les échappements de Camara. Mais le Brésilien dépasse au début du quatrième tour son équipier Dürksen pour prendre la tête.

S’ensuite une lutte fratricide entre les deux Invicta, Dürksen et Camara se dépassant chacun leur tour, jusqu’à ce que Dürksen sorte trop large au deuxième Lesmo et que son équipe l’appelle aux stands pour effectuer son arrêt obligatoire. Quand c’est au tour de Camara de changer de pneus, le Brésilien ressort derrière le Paraguayen, mais devant Dunne, qui a lui doublé Inthraphuvsak. Le pilote ART perd d’ailleurs du temps en pneus froids et Leon le dépasse également.

Au tiers de la course, Camara est sous la menace de Dunne, mais voilà que la voiture de sécurité intervient : Herta est dans les barrières à la Parabolique. Quand la course reprend, Dürksen conserve la tête devant Camara, tandis que derrière eux Dunne bloque ses roues au troisième virage, ce qui permet à Leon de le passer.

Dans les dix derniers tours, Camara revient dans la zone DRS de son coéquipier, mais il est lui-même sous la menace de Leon. Dunne est plus loin derrière et se fait dépasser par Bennett. On dit à la radio à Miyata qu’il est plus rapide que Dunne et Bennett devant lui, mais le Japonais a du mal à trouver l’ouverture, ce qui permet à Tsolov de se rapprocher. A l’avant-dernier tour, Miyata réussit à passer Dunne.

On entre dans le dernier tour, et bien que Camara ait le DRS et l’autorisation de se battre avec son coéquipier, il ne parvient pas à doubler Dürksen, qui s’impose une deuxième fois en deux jours ! Le Paraguayen doit d’ailleurs abandonner sa monoplace en feu en bord de piste. Leon complète le podium, plus loin derrière. Quatrième, Bennett devance de peu un long train de voitures composé de Miyata, Dunne, Tsolov et Inthraphuvsak. Goethe et Varrone récoltent les derniers points du jour.