F2, Bakou, Course Principale 1 : Dunne s’impose enfin, Câmara prend la tête du championnat

Alexander Dunne a transformé sa pole position en une première victoire cette saison en Formule 2, se plaçant ainsi sérieusement dans la course au titre. Le pilote Rodin Motorsport a mené un doublé pour son équipe, Martinius Stenshorne terminant deuxième devant Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), troisième. Rafael Câmara a remporté un duel de vitesse pure face à Noel León jusqu’à la ligne d’arrivée pour s’emparer de la quatrième place et prendre la tête du championnat pilotes, tandis que Nikola Tsolov a dû abandonner.

Dunne a pris un bon départ pour contrer son coéquipier au premier virage, tandis que Stenshorne résistait à León au virage 2 pour conserver la deuxième place. Câmara s’est hissé au quatrième rang juste derrière eux, avec Mari Boya cinquième pour PREMA Racing, au terme d’un départ sans incident.

Le DRS a été activé au troisième tour, bien que Dunne ait réussi à creuser un écart supérieur à une seconde. León bénéficiait du DRS sur Stenshorne dans la lutte pour la deuxième place ; quant à la course au titre, Tsolov occupait la huitième position sur la piste, tandis que Gabriele Minì pointait au treizième rang.

Beganovic, vainqueur de la course Sprint, a réussi à dépasser Kush Maini pour s’emparer de la sixième place au virage 1, au début du quatrième tour.

La fenêtre des arrêts aux stands étant ouverte, Tsolov fut le premier à s’arrêter, entraînant avec lui Laurens van Hoepen (tous deux évoluant dans le top 10). L’arrêt du pilote Campos Racing fut toutefois laborieux ; il a repris la piste en 19e position, dernier des six pilotes à s’être arrêtés.

Pendant ce temps, Câmara, rival pour le titre, progressait en piste en ravissant la troisième place à León - le coéquipier de Tsolov - au virage 3.

Stenshorne, León et Boya ont réagi en effectuant leurs arrêts au tour suivant, passant aux pneus tendres et repartant dans le même ordre qu’à leur entrée ; cependant, la course de Boya s’est arrêtée là. Il a ralenti après le virage 2 pour finalement s’immobiliser, provoquant l’intervention de la voiture de sécurité. Dunne et Câmara sont rentrés aux stands pour leurs arrêts obligatoires, en ressortant respectivement deuxième et quatrième. Oliver Goethe a hérité de la tête de la course, tandis que Colton Herta occupait la troisième place ; tous deux suivaient une stratégie décalée et n’avaient pas encore effectué leur arrêt.

Beganovic a pu effectuer son arrêt et ressortir cinquième, avec Stenshorne - pénalisé par le timing de la voiture de sécurité - juste derrière lui en sixième position.

La course a été interrompue par un drapeau rouge juste avant la mi-course, mais Dunne a réussi à remonter pour s’imposer. La voiture de sécurité s’est effacée à la fin du 11e tour ; Goethe a mené la relance et a résisté à Dunne à l’abord du premier virage. Derrière eux, Beganovic a profité d’une opportunité pour dépasser Câmara et s’emparer de la quatrième place.

Stenshorne en a également profité pour ravir la cinquième place au virage 2, mais le Norvégien ne s’est pas arrêté là. Il a lui aussi dépassé le Suédois pour prendre la quatrième place sur la piste, ce qui le plaçait virtuellement deuxième.

Le drapeau rouge a été agité après un incident au virage 3 nécessitant l’évacuation de plusieurs voitures. Tsolov a été contraint à l’abandon, tout comme Joshua Duerksen, Cian Shields, John Bennett et Rafael Villagómez. Van Hoepen et Ritomo Miyata ont également été impliqués dans un accrochage au virage 3 ; seul le pilote Van Amersfoort Racing a dû abandonner, tandis que les autres ont pu regagner la voie des stands.

L’heure et l’ordre de la relance ont été communiqués, mais Stenshorne a été désavantagé, se retrouvant classé derrière Câmara pour la reprise. Après cette interruption, la course s’est poursuivie selon une limite de temps plutôt que sur la distance initiale de 29 tours.

Goethe a relancé la course à l’entame du 13e tour, tandis que Beganovic a pris le dessus sur Herta au virage 2. Stenshorne a de nouveau dépassé Câmara en sortie de virage, alors que León a pris l’avantage sur le Brésilien avant la fin du premier secteur.

Au 14e tour, Dunne a tout tenté pour doubler Goethe, mais n’a pas trouvé l’ouverture. Le DRS a été activé au tour suivant et, Goethe s’étant légèrement écarté de la trajectoire idéale au virage 16, Dunne a pu prendre la tête de la course dès le premier virage au début du 16e tour.

Quelques virages plus tard, Stenshorne a permis à l’écurie Rodin de réaliser un nouveau doublé en se glissant à l’intérieur du pilote DAMS au virage 3.

Au 17e tour, Goethe a subi la pression de Stenshorne ; en tentant de contenir la Rodin, il a bloqué ses roues au virage 3 et a tiré tout droit, laissant ainsi passer Beganovic et León. Câmara a ensuite dépassé le pilote MP Motorsport au virage 5, lançant une bataille à quatre pour les dernières places du podium.

Grâce à cette victoire, Dunne revient à huit points du leader au classement du championnat.

Fait crucial pour la course au titre, l’épreuve s’est déroulée sans autre intervention de la voiture de sécurité jusqu’au bout ; Dunne a franchi la ligne pour entamer le 22e et dernier tour, garantissant ainsi l’attribution de la totalité des points.

L’Irlandais a bouclé un ultime tour du circuit urbain de Bakou pour décrocher sa première victoire de la saison et se relancer sérieusement dans la course au titre avant la course principale (Feature Race) de samedi.

Stenshorne a décroché la deuxième place, offrant un doublé à Rodin, tandis que Beganovic a résisté à León et Câmara pour s’emparer de la troisième place, complétant ainsi sa victoire obtenue le matin même lors de la course Sprint.

Câmara a profité de l’aspiration pour dépasser León à quelques mètres seulement du drapeau à damier, s’adjugeant la quatrième place ainsi que la tête du championnat Pilotes.

Minì a terminé sixième devant Roman Bilinski, Villagómez, Hiyu Yamakoshi et Kush Maini, ce dernier complétant le top 10 synonyme de points.

Rafael Câmara s’empare de la tête du championnat Pilotes avec 182 points, devançant d’une unité Nikola Tsolov, désormais deuxième. Alexander Dunne occupe la troisième place et revient au contact avec 174 points. Gabriele Minì rétrograde au quatrième rang (161 points), tandis que Dino Beganovic remonte à la cinquième place avec 131 points à son actif.

Campos Racing conserve la tête du classement par équipes avec 310 points, devant Invicta Racing (272 points). Rodin Motorsport suit de près à la troisième place avec 267 points, alors que MP Motorsport et DAMS Lucas Oil complètent le classement aux quatrième et cinquième places, avec respectivement 198 et 166 points.

La Course Principale de samedi clôturera le week-end à Bakou, le départ étant prévu à 9h en France.