F2, Monza, Course Sprint : Dürksen s’impose depuis la septième position

Si Camara a signé la pole position vendredi, ce samedi c’est course sprint avec grille inversée, et c’est donc le dixième des qualifications - à savoir Bennett - qui occupe la première place sur la grille. Le Britannique réussit son départ et conserve la tête de la course, tandis que d’autres pilotes réalisent un départ canon, comme Inthraphuvasak qui passe de la quatrième à la deuxième place, ou Dürksen qui partait septième et qui est déjà quatrième. A l’inverse, les premiers tours sont compliqués pour Miyata qui chute de la troisième à la sixième place, puis se fait encore doubler par Tsolov à la Parabolica.

Alors qu’Inthraphuvasak sort de la zone DRS de Bennett, il est sous la pression de Goethe et leur lutte permet à Dürksen de dépasser l’Allemand et s’emparer de la troisième position.

Stenshorne passe à son tour Goethe, tandis que Dürksen est maintenant en bagarre contre Inthraphuvasak, ce qui laisse le champ libre à Bennett devant eux.

Derrière ce groupe, Leon double Tsolov et le Bulgare se retrouve ensuite côte à côte avec Dunne au premier virage : leur bataille permet à Miyata de passer septième.

A ce moment-là, Camara est envoyé en tête à queue par Varrone : le Brésilien abandonne en piste et la voiture de sécurité entre en action. Au re-start, Bennett contient Dürksen mais le Paraguayen utilise son DRS à l’entame du tour suivant pour prendre la tête de la course.

Stenshorne passe Goethe, et quelques instants plus tard Inthraphuvasak sort trop large au premier virage et perd de nombreuses places.

En tête, Dürksen n’arrive pas à lâcher Bennett, tandis que Goethe reprend sa troisième place face à Stenshorne avec l’aide du DRS.

On approche la fin de la course, Bilinski se loupe à la sortie d’Ascari et touche les barrières : il va bien mais la voiture de sécurité doit revenir neutraliser la course.

Quand elle s’efface, il reste deux tours de course. Stenshorne va perdre deux places : d’abord face à Leon, puis il se fait doubler par Tsolov quelques virages plus loin.

Dürksen a su résister à Bennett et s’impose sur cette course sprint, devant le Britannique de Trident et Goethe. Les coéquipiers de chez Campos, Leon et Tsolov, terminent respectivement quatrième et cinquième. Stenshorne termine finalement à la sixième place, devant Dunne et Van Hoepen.