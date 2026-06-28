F2, Spielberg, Course Principale : Tsolov décroche une victoire cruciale

Auteur de la pole position vendredi devant Alex Dunne, Noel Leon réussit bien son départ et conserve l’avantage, tandis que son coéquipier Tsolov prend la deuxième position. Mini dépasse également Dunne, puis Tsolov s’empare de la tête de la course au virage 3.

Mini double brièvement Leon au virage 4, mais le pilote Campos reprend sa place deux virages plus loin. A la fin du premier tour, la voiture de sécurité entre en piste : Montoya et Villagomez se sont accrochés au virage 3 et doivent abandonner.

Tsolov reste en tête au re-start, puis Leon est le premier à s’arrêter aux stands effectuer son changement de pneus obligatoire. Tsolov s’arrête deux tours plus tard et Mini imite le Bulgare au tour suivant : l’Italien ressort devant, mais Tsolov a ses pneus à la bonne température et il repasse devant Mini. Dunne profite de la bagarre pour s’infiltrer et doubler Mini également. Dunne s’attaque maintenant à Tsolov au virage 4, mais le pilote Campos conserve l’avantage. Au tour suivant, Dunne tente sa chance au virage 3 cette fois, avec succès : le voilà devant Tsolov.

Derrière eux, Camara a le DRS sur Leon et l’utilise pour doubler le Mexicain. En tête, Goethe est sur une stratégie alternative, comme tout le top 8 actuel de cette course. Au 24è tour, Dunne bloque légèrement ses roues, ce qui permet à Tsolov de lui remettre la pression. Cela fonctionne puisque Dunne sort trop large au dernier virage, et Tsolov en profite pour le doubler au premier virage du tour suivant. Le Bulgare creuse immédiatement l’écart.

La voiture de sécurité virtuelle est brièvement mise en place pour dégager la monoplace de Boya, et après celle-ci Mini plonge à l’intérieur de Dunne au virage 4 et passe l’Irlandais. A 10 tours du drapeau à damiers, Goethe effectue son changement de pneu et ressort dixième. Avec tous les pilotes sur une stratégie alternative ayant effectué leur arrêt, Tsolov récupère la tête de la course.

Avec ses pneus neufs, Goethe est évidemment bien plus rapide que les pilotes devant lui, et il remonte progressivement. Devant lui, Camara et Dunne sont côte à côte au virage 3 et leur bagarre lui permet de revenir sur eux encore plus vite. Alors que Goethe dépasse Dürksen, Camara et Dunne se touchent, mais continuent. Goethe réussit ensuite à les doubler tous les deux d’un coup au virage 4, et Camara dépasse également Dunne dans la manœuvre.

Egalement sur une stratégie alternative, Inthraphuvasak remonte lui aussi et double Dunne à son tour. En tête, Tsolov remporte la course devant son principal concurrent pour le titre, Mini : l’Italien reste en tête du championnat pour deux points. Goethe monte sur la troisième marche du podium. Quatrième, Camara réussit à résister au retour d’Inthraphuvasak. Arrivé sixième, Stenshorne écope d’une pénalité de 30 secondes pour ne pas avoir effectué son arrêt obligatoire aux stands, ce qui le relègue loin des points. La sixième place revient alors à Dunne, devant Leon et Van Hoepen. Neuvième et dixième, Dürksen et Bilinski empochent les derniers points du jour.