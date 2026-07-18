F2, Spa-Francorchamps, Course Sprint : Durksen s’impose, Tsolov creuse l’écart au championnat

Après un certain nombre de pénalités après les qualifications, c’est finalement Sebastian Montoya qui est en pole de la grille inversée aujourd’hui, devant Stenshorne et Bilinski. Monyoya conserve la tête de la course au premier virage, tandis que Bilinski n’a pas pris un bon envol et on retrouve Dürksen en troisième position. Mais Montoya ne garde pas longtemps son avantage : dans Les Combes, Stenshorne s’empare de la première position, et Montoya doit ensuite défendre sa deuxième place face à Dürksen.

Au fil des premiers tours, Stenshorne a réussi à se mettre hors de portée de la zone DRS par rapport à Montoya, mais le pilote PREMA est lui sous la menace de Dürksen. Au sixième tour, le pilote Invicta utilise son DRS pour passer le Colombien à Kemmel. Cian Shields se retrouve dans les barrières à la sortie du virage 7 : la voiture de sécurité intervient brièvement.

Au re-start, Stenshorne reste en tête mais Montoya est à présent sous la pression de Beganovic, et au dixième tour le Suédois réussit à passer assez facilement. Dürksen s’est quant à lui fortement rapproché de Stenshorne et au onzième tour il fait usage de son DRS au virage 5 pour s’emparer de la tête de la course. En lutte pour le titre, Mini est contraint à l’abandon aux stands, ce qui va profiter à Tsolov, toujours en course et dans les points.

Alors que Stenshorne met la pression sur Dürksen pour récupérer la première place, Bennett est victime d’un étrange tête à queue au virage 17, où sa Trident va même légèrement décoller, et où il va traverser la piste en toupie avant de s’immobiliser en piste : fort heureusement, tout le monde parvient à l’éviter. La voiture de sécurité revient bien sûr en piste pour dégager sa monoplace.

La course ne reprend que pour un tour : si le top 3 va rester inchangé, Montoya va en revanche perdre beaucoup de places, se faisant d’abord doubler par Tsolov, puis par Dunne, et d’autres pilotes avant de chuter hors des points. La victoire revient donc à Dürksen, devant Stenshorne et Beganovic. Quatrième, Tsolov accroit son avance au championnat. Dunne finit cinquième devant Camara et Bilinski, tandis que Goethe empoche le dernier point du jour.