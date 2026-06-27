F2, Spielberg, Course Sprint : Bennett s’impose face à Montoya

Samedi, jour de course sprint, jour de grille inversée : on retrouve donc Sebastian Montoya, dixième temps des qualifications, en pole devant Bennett. Le pilote Trident passe d’ailleurs à l’intérieur au premier virage pour s’emparer de la tête de la course.

C’est plus chaotique dans le peloton : Dürksen a touché Tsolov et de nombreux autres pilotes n’ont pu les éviter et sont impliqués dans l’accrochage au virage 3. La voiture de sécurité entre en piste pour dégager les monoplaces qui ne peuvent repartir.

Quand la voiture de sécurité rentre aux stands, Bennett gère bien le re-start, tandis que derrière Camara prend la quatrième place à Mini. Dunne en profite pour passer également l’Italien au virage 3 et met la pression sur Camara. Montoya est collé à l’aileron arrière de Bennett et force le Britannique à défendre sa position aux virages 4 et 5. Au tour suivant, Montoya plonge à l’intérieur au virage 4 et prend les commandes de la course.

Les tours s’enchaînent et les pilotes se concentrent plutôt sur la sauvegarde de leurs pneus pour la fin de la course, avec ces conditions chaudes. Dunne continue lui de mettre la pression sur Camara et cela finit par payer : il utilise son DRS avant le virage 4 pour dépasser le Brésilien. Mais il ne réussit ensuite pas à s’échapper et la lutte continue entre les deux.

La voiture de sécurité virtuelle est mise en place quand Herta est contraint à l’abandon sur problème mécanique. Montoya compte alors moins d’une seconde d’avance sur Bennett. Mini entre dans la lutte avec Camara. Voici le dernier tour, et Montoya sort trop large au premier virage ! Bennett ne loupe pas l’occasion et se place dans les roues de la PREMA : il en profite pour passer devant au virage 4 et s’imposer pour la première fois de sa carrière en F2 !

Montoya réussit à conserver la deuxième place, mais seulement un dixième devant Villagomez. Dunne franchit la ligne d’arrivée en quatrième position, devant Mini. Initialement sixième, Camara écope d’une pénalité après la course pour son implication dans l’accrochage du départ au virage 3 : il chute alors à la neuvième place. La sixième position revient alors à Bilinski et les derniers pilotes dans les points sont Maini et Tsolov.