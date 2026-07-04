F2, Silverstone, Course Sprint : Tsolov s’impose et prend la tête du championnat

Dixième des qualifications, c’est le leader du championnat Gabriele Mini qui est en pole de la course sprint aujourd’hui, devant Miyata. Si l’Italien prend un bon départ et conserve la tête de la course, ce n’est pas le cas de Miyata qui se fait dépasser par Villagomez et Tsolov. La voiture de sécurité entre en piste quand Bennett et Montoya ont un incident dans la ligne droite, conduisant à l’abandon des deux pilotes.

Quand la course reprend, Mini reste en tête, alors que Tsolov met la pression sur Villagomez : le Bulgare finit par passer au huitième tour, par l’extérieur à Stowe. L’information est parvenue aux oreilles de Mini, à qui on dit de pousser. Parti deuxième, Miyata est en difficulté et se fait doubler par de nombreux pilotes en quelques tours, sortant du top 10.

On entre dans les cinq derniers tours et Tsolov est dans les échappements de Mini. Il tente d’abord à Stowe, mais l’Italien ferme la porte. Pendant ce temps, Maini et Inthraphuvasak ont doublé Dürksen. Tslov essaie ensuite par l’intérieur, encore une fois à Stowe, mais encore une fois Mini parvient à conserver l’avantage. Dürksen se fait maintenant passer par Beganovic.

Voici le dernier tour, Mini bloque ses roues, ce qui permet à Tsolov de se rapprocher encore plus près, et le Bulgare fait bon usage de son DRS pour doubler et prendre la tête de la course ! C’est donc Tsolov qui s’impose avec la manière contre son rival le plus direct pour le titre. Villagomez termine troisième. Maini est quatrième devant Inthraphuvasak et Beganovic. Les derniers points reviennent à Bilinski et Dürksen.