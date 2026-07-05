F2, Silverstone, Course Principale : Tsolov fait le doublé !

Après avoir signé la pole position vendredi, Rafael Camara s’élance en pole de la course principale aujourd’hui, devant Alex Dunne : tous deux espèrent recoller au duo Tsolov-Mini au championnat. Mais les deux pilotes en première ligne ratent leur envol et Maini surgit pour prendre la tête de la course, devant Tsolov. Camara est troisième mais doit rendre la place à Dunne. Dès que la fenêtre des arrêts aux stands s’ouvre, un grand nombre de pilotes en profite pour passer en pneus durs, dont les quatre premiers de la course.

Après leur arrêt, Tsolov est dans les échappements de Maini, mais la bataille se calme bien vite car les pilotes gèrent leurs pneus. Après avoir laissé un peu d’espace au pilote ART, Tsolov revient sur lui à dix tours de l’arrivée et tente sa chance par l’extérieur à Stowe puis par l’intérieur à Vale, mais reste derrière. En revanche, sa manœuvre entre Maggots et Becketts fonctionne et le voilà en tête de la course !

Parti sur une stratégie alternative en pneus durs, Mini s’arrête effectuer son changement de pneus obligatoire et ressort douzième avant d’entamer sa remontée. Villagomez avait lui aussi commencé la course en pneus durs, et il ressort avec ses pneus neufs en septième position : il va alors dépasser Camara, Dunne, puis Maini, pour terminer derrière Tsolov.

C’est donc le Bulgare qui s’impose et qui accroit son avance au championnat du monde. Villagomez et Maini complètent le podium. Dunne et Camara finissent juste derrière le pilote indien, roues dans roues. Plus loin, Mini franchit la ligne d’arrivée en sixième position, 3 dixièmes devant Leon. Puis on retrouve Bilinski, Dürksen et Inthraphuvasak.