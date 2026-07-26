F2, Hungaroring, Course Principale : Première victoire en course principale pour Leon en F2

Auteur de la pole position vendredi devant Rafael Camara, Kush Maini prend un bon départ et conserve la tête de la course, alors que Leon prend la deuxième place. Stenshorne est de passage prématurément dans les stands après une collision au départ. Après quelques tours, Tsolov remonte après sa pénalité sur la grille d’hier, dépassant Varrone et Montoya.

En tête, Maini a creusé l’écart et compte plus de quatre secondes d’avance sur Leon après dix tours. Sur une stratégie alternative, Inthraphuvasak se place quatrième après avoir dépassé Dürksen. Il est temps pour les pilotes partis en pneus tendres de passer en pneus mediums : Mini est le premier à s’arrêter, puis Dürksen, et Leon. A ce moment-là, la voiture de sécurité virtuelle est déployée : Villagomez est arrêté en piste au virage 12. Ceci joue en faveur de Leon, qui a perdu moins de temps que prévu lors de son arrêt.

Devant, Camara réduit l’écart avec Maini, puis s’arrête aux stands : il ressort derrière Leon. Maini à son tour effectue son arrêt obligatoire : lui aussi ressort des stands derrière Leon, mais devant Camara. Les deux stratégies se suivent de près, puisque peu après c’est Beganovic qui est le premier sur la stratégie alternative à passer par les stands, pour chausser des pneus tendres.

Maini se retrouve derrière des pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés aux stands : c’est le cas de Fittipaldi, que Maini tente de doubler par l’intérieur au virage 13. Mais le pilote indien échoue, ce qui permet à Camara de se rapprocher. Dans le peloton, les pilotes en pneus tendres neufs font le spectacle, et Tsolov se retrouve juste derrière son rival pour le titre, Mini. Pour l’instant l’Italien tient bon.

Encore leader pour le moment, Dunne semble espérer une voiture de sécurité. Celle-ci ne venant pas, il s’arrête enfin mettre les pneus tendres à seulement quelques tours du drapeau à damiers. Maini continue de se rapprocher de Leon, qui a récupéré la tête de la course. Dans les points, Tsolov a passé Mini et se rapproche de la bagarre entre Dürksen, Inthraphuvasak et Beganovic. Dürksen craque en fin de course, se faisant d’abord doubler par Inthraphuvasak au premier virage, puis par Beganovic au deuxième, et enfin par Tsolov à la sortie du virage 5.

En tête, Leon a résisté au retour de Maini et Camara et s’impose devant ses deux concurrents. Van Hoepen franchit la ligne d’arrivée en quatrième position, devant Inthraphuvasak, Beganovic et Tsolov. Dürksen termine finalement la course huitième. Les derniers points du jour reviennent à Mini et Bennett.