F2, Hungaroring, Course Sprint : Mini gagne, Tsolov abandonne

Samedi, jour de course sprint en Formule 2, et qui dit course sprint dit grille inversée : c’est donc le dixième des qualifications, Sebastian Montoya, qui occupe la pole position cet après-midi, devant Mini. Le départ se passe bien pour le Colombien et l’Italien, qui conservent leurs positions. Derrière eux, Tsolov a réussi à s’infiltrer en troisième place, devant Beganovic.

Les premiers tours se passent sans que rien de spécial ne soit à signaler, la bataille la plus intense se situant au niveau de la huitième place, d’abord entre Dürksen et Maini, puis entre Maini et Inthraphuvasak. En tête, l’écart entre Montoya et Mini joue au yoyo. C’est bien après la mi-course, au 17è tour, qu’enfin Mini parvient à se rapprocher suffisamment de Montoya pour plonger à l’intérieur au premier virage : le dépassement est réussi pour l’Italien, tandis que Montoya voit Tsolov en profiter pour rejoindre la bataille.

Au tour suivant, Tsolov tente sa chance, lui aussi au premier virage, mais cela ne tient pas. Alors que Mini a pris un peu d’avance, Tsolov plonge une nouvelle fois au virage 1 au 21è tour, mais cette fois il entre en contact avec Montoya : tous deux doivent abandonner et la voiture de sécurité virtuelle est mise en place. Quelques pilotes qui n’ont plus rien à perdre en profitent pour passer par les stands mettre des pneus tendres pour les derniers tours.

Camara et Van Hoepen sont en lutte pour la dernière place sur le podium, tandis qu’un peu plus loin Leon double Dürksen... avant de se voir infliger cinq secondes de pénalité pour une infraction pendant la période de voiture de sécurité virtuelle. En fin de course Van Hoepen sort trop large au virage 5, permettant à Camara de se rapprocher encore un peu plus, et tous deux rattrapent Beganovic.

Mais finalement aucun autre changement de position significatif n’aura lieu : Mini remporte la course et empoche de précieux points dans sa lutte au championnat face à Tsolov, surtout que le Bulgare aura cinq places de pénalité demain sur la grille suite à sa collision du jour. Beganovic et Van Hoepen complètent le podium. Camara termine quatrième, assez loin devant Maini. Suivent Inthraphuvasak en sixième position, puis Dürksen et Stenshorne.