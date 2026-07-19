F2, Spa-Francorchamps, Course principale : Camara s’impose, Tsolov engrange

Auteur d’une quatrième pole cette saison, Rafael Camara s’installe sur la première place de la grille de départ, mais c’est Inthraphuvasak en deuxième position qui réussit le meilleur départ et prend la tête de la course. Mais la voiture de sécurité est bien vite déployée : Beganovic a calé au départ, Mini et Bilinski sont entrés en contact à La Source et surtout Goethe a sa monoplace immobilisée en bas de l’Eau Rouge.

La course reprend au troisième tour, Inthraphuvasak conserve l’avantage, tandis que derrière lui Camara et Tsolov sont côte à côte au premier virage, mais le Bulgare de chez Campos sort dans les graviers à la sortie du virage, chutant à la cinquième position. Il se fait doubler un peu plus tard par l’extérieur au virage 17 par Varrone, puis par Bennett. Devant, Camara est dans les roues d’Inthraphuvasak et il prend la tête de la course au virage 5, alors que juste derrière eux Dürksen dépasse Dunne pour le gain de la troisième place. L’Irlandais se fait ensuite doubler par Varrone, puis par Bennett et Stenshorne : il faut préciser que Dunne n’est pas sur la même stratégie qu’eux et que ses pneus sont en train de le lâcher.

Au sixième tour, Dürksen avec ses pneus mediums s’empare de la tête de la course au virage 17. Les pilotes en pneus super tendres s’arrêtent dès la fin de ce tour : c’est le cas de Camara, Inthraphuvasak ou encore Dunne. Alors que ces pilotes sont encore en train de mettre leurs pneus en température, Dunne en profite pour dépasser Inthraphuvasak au virage 5. Mais Van Hoepen perd sa Trident de manière très violente au virage 8 : la monoplace est détruite et le drapeau rouge est brandi. Fort heureusement le pilote va bien.

La course est arrêtée le temps de dégager la monoplace, de nettoyer la piste et réparer les barrières. Quand celle-ci reprend, c’est sous régime de voiture de sécurité, avec Dürksen en tête, mais qui n’a pas encore effectué son arrêt obligatoire. Une fois la voiture de sécurité rentrée aux stands, on assiste à de nomrbeux dépassements, comme celui de Boya sur Bilinski, ou Leon qui passe devant Shields.

Camara et Dunne doublent ensuite Leon, avant que la voiture de sécurité ne refasse son apparition : Emerson Fittipaldi est sorti de la piste au virage 7. Les pilotes sur une stratégie alternative - dont Dürksen et Varrone - s’arrêtent alors aux stands, pendant que le décompte des tours restants se transforme en décompte de temps restant : 13 minutes de course.

Avec ses nouveaux pneus super tendres, Dürksen passe Miyata, puis Herta, pour se retrouver huitième. De nombreuses pénalités pour avoir dépassé les limites de la piste tombent : Leon, Herta, puis Dunne. Malheureusement pour Dürksen, les pneus super tendres ont déjà atteint leur limite et il chute au classement dans les derniers tours. Inthraphuvasak est en meilleure forme et prend la troisième place à Leon.

Alors que des gouttes de pluie commencent à faire leur apparition, Camara remporte la course tandis que Inthraphuvasak monte sur son premier podium de F2. Tsolov est troisième devant Dunne et Mini. Villagomez termine sixième. Leon a franchi la ligne d’arrivée en septième position mais il est disqualifié après la course pour une drôle de raison : un invité était avec un casque à microphone dans la voie des stands pendant le drapeau rouge. Herta hérite donc de la septième position, devant Miyata. Boya et Stenshorne empochent les derniers points.