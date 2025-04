F2, Sakhir, Course Principale : Premier succès pour Dunne

Auteur de la pole position vendredi, sa première en F2, Fornaroli s’élance bien et conserve l’avantage au premier virage. A ses côtés en revanche, Martins réaliser un mauvais départ et chute à la sixième position. Dunne est quant à lui passé deuxième devant Villagomez et Stanek. Les stratégies sont diverses et Dürksen est le premier sur une stratégie alternative, Browning étant le deuxième en dixième position. Au cinquième tour, Stanek perd deux places, au profit de Marti puis de Martins. Devant, Dunne talonne Fornaroli.

Marti plonge à l’intérieur de Villagomez au virage 4, mais va trop au large, permettant au pilote MP Motorsport de reprendre sa position. C’est au septième tour que le leader de la course change : Dunne dépasse Fornaroli au premier virage. Marti et Martins continuent de se suivre dans leurs dépassements : cette fois ils doublent Villagomez, l’un au premier virage et l’autre au quatrième. Dans le même temps, dans la bataille parallèle sur une stratégie alternative, Browning a pris l’ascendant sur Dürsksen, qui se retrouve à présent sous la pression de Beganovic.

Les premiers arrêts aux stands interviennent peu avant la mi-course, indépendamment du type de pneu chaussé puisque Mini et Bennett passent des durs aux tendres, mais Martins, Verschoor et Beganovic laissent eux leurs pneus tendres pour chausser les pneus durs. Fornaroli et Marti s’arrêtent peu après mais Martins leur est passé devant.

Le leader Dunne rentre également passer en pneus tendres au 16è tour, et réussit lui à ressortir en piste devant Martins et à conserver l’avantage sur le Français malgré ses pneus froids. Browning est lui au ontraire passé en pneus tendres et il est plus rapide : il passe d’abord Marti et Fornaroli avant de doubler ensuite Martins pour s’emparer de la deuxième place. Pourra-t-il rattraper Dunne ?

Dans la bataille pour le podium, Fornaroli est maintenant dans la zone DRS de Martins, et au 28è tour il réussit à prendre l’avantage sur la ART du Français. Marti est le suivant à doubler Martins, dans la ligne droite. Les derniers tours vont donner lieu à une bagarre Fornaroli-Marti pour la dernière marche du podium, mais le jeune italien va réussir à résister à l’Espagnol.

Alex Dunn remporte donc sa première victoire en F2 devant Browning (qui signe également le meilleur temps au tour en course), Fornaroli et Marti. Martins termine finalement cinquième, suivi de très près par Verschoor et Beganovic. Lindblad récupère les points de la huitième place, devançant Mini et Dürksen.