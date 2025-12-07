F2, Abu Dhabi, Course principale : Dürksen remporte la dernière course de la saison

Dernière course de la saison et Van Hoepen est hors course avant même de l’avoir commencée, son Mecachrome ayant décidé de rendre l’âme. Stanek est en pole devant Crawford et Fornaroli. Si les deux premiers conservent leur position, Fornaroli en perd en revanche une face à Beganovic. Le Suédois dépasse ensuite Crawford au virage 6. L’Américain a d’ailleurs une pénalité stop and go de 10 secondes à effectuer.

Dunne et Martins s’accrochent au sixième virage et Shields ne peut éviter le pilote Rodin en travers de la piste : les Martins et Shields abandonnent, et la voiture de sécurité intervient. Dunne écope lui d’une pénalité de dix secondes pour cet incident. Au re-start, Stanek conserve l’avantage sur Beganovic, tandis que Mini dépasse Goethe pour le gain de la cinquième place.

Stanek et Beganovic s’arrêtent aux stands et ressortent dans le même ordre, mais Dürksen est resté en piste et profite de la bagarre entre les deux pour ressortir devant eux après son propre arrêt obligatoire. Pendant ce temps, Beganovic a passé Stanek et Goethe a réussi à ressortir des stands devant Stanek également, mais l’Allemand se fait doubler par le pilote Invicta au virage 5, puis par Mini au virage 9.

Montoya est arrêté en piste : la voiture de sécurité virtuelle est d’abord mise en place, puis c’est une voiture de sécurité totale qui intervient finalement. Au re-start, on a Fornaroli en tête, car le champion en titre ne s’est pas encore arrêté. Quelques tours plus tard, Lindblad tente de passer Fornaroli par l’extérieur au virage 9 mais échoue.

Dans le même temps, Dürksen a du mal à doubler Stenshorne, ce qui permet à ses rivaux de rester avec lui. Fornaroli commet ensuite une erreur au freinage du virage 6, donnant l’occasion à Lindblad de prendre la tête de la course : les deux restent en lutte et cela permet à Crawford de se rapprocher. Au 22è tour, Lindblad prend définitivement l’avantage sur Fornaroli après une nouvelle bagarre de plusieurs virages avec l’Italien.

Fornaroli se retrouve maintenant en lutte avec Crawford, qui passe au virage 6 avant que le pilote Invicta ne reprenne sa position au virage 9. Puis Crawford dépasse Fornaroli de manière définitive. Derrière, Dürksen est parvenu à creuser l’écart sur Beganovic. Les pilotes de tête qui sont sur une stratégie alternative s’arrêtent très tard, laissant la tête de la course à Dürksen.

Deuxième, Beganovic a une pénalité de cinq secondes pour vitesse excessive dans les stands et espère profiter de la bataille entre Stanek et Mini pour conserver une place sur le podium, mais cela ne sera pas suffisant pour quelques dixièmes seulement. Dürksen s’impose tandis que Stanek hérite de la deuxième position devant Mini et Beganovic. Goethe termine cinquième, Villagomez sixième. Suivent Maini, Miyata et Lindblad. Le dernier point revient à Crawford, qui est vice-champion de Formule 2 2025. Le titre constructeur revient à Invicta, l’équipe du champion Fornaroli, et de Stanek.