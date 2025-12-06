F2, Abu Dhabi, Course sprint : Lindblad s’impose devant Dürksen

La championnat est déjà décidé pour le titre, avec Fornaroli en nouveau champion, mais il reste un week-end de course, à Abu Dhabi. Avec la grille inversée, le prochain pilote de Formule 1 Lindblad est en pole devant Dürksen. Au départ, l’ordre reste inchangé aux deux premières places tandis que Martins chute à la cinquième position et que Tsolov passe troisième. Beganovic dépasse Martins, qui est donc à présent sixième.

Une fois le DRS autorisé, Dürksen est dans les échappements de Lindblad mais ne peut rien tenter. Au huitième tour, la voiture de sécurité virtuelle est mise en place suite à l’abandon de Bennett en piste. A la fin de celle-ci, Dürksen sort trop large et n’est plus dans la zone DRS de Lindblad. Les principales luttes sont au milieu du peloton, avec Crawford qui double Mini, puis Dunne, et Beganovic qui dépasse Goethe.

Alors que Dürksen a de nouveau réduit l’écart, la voiture de sécurité virtuelle est une nouvelle fois mise en place pour nettoyer des débris, après une touchette entre Crawford et Martins. Sur la fin de course, Dürksen parvient à revenir dans la zone DRS de Lindblad, mais il ne peut toujours pas l’attaquer.

La victoire revient donc à Lindblad devant Dürksen et Tsolov. Le Bulgare décroche son premier podium dans la catégorie après avoir débuté le week-end dernier et l’avoir perdu dans le dernier tour de la course sprint. En quatrième place, on retrouve Beganovic, qui précède Goethe et Crawford. Martins termine septième et Dunne empoche le dernier point du jour.