Que propose CarJager, le spécialiste des voitures d’exception seconde main ?

Le marché de l’automobile répond à des codes bien particuliers, où au-delà des performances ou de l’esthétique, les acheteurs s’intéressent à l’histoire du véhicule, notamment pour les voitures d’exception de seconde main.

Pourquoi se tourner vers une voiture de seconde main ?

Aujourd’hui, acheter un véhicule de seconde main ne répond pas seulement à une recherche de prix. En effet, dans l’univers automobile, cette solution apporte aussi bien d’autres avantages.

Accéder à des modèles devenus difficiles à trouver

A l’heure où les automobilistes peuvent se plaindre du manque d’originalité des véhicules récents, certains se tournent vers les anciens véhicules. Toutefois, dans les faits, certaines voitures ne sont disponibles que sur le marché de la seconde main, comme des voitures anciennes, des modèles de collection et de nombreuses "youngtimers" produites il y a plusieurs décennies.

Choisir parmi différentes générations et catégories

Le marché de la seconde main rassemble des automobiles très différentes les unes des autres. Cette diversité permet de comparer plusieurs époques, des technologies et même des philosophies dans l’automobile. Ainsi, un projet peut aussi bien s’orienter vers une voiture ancienne avec un intérêt historique ou esthétique, une youngtimer avec du caractère et des équipements plus modernes, une GT pensée pour la performance, ou une supercar.

Si vous cherchez un véhicule d’exception sur CarJager, vous verrez que cette diversité est bien réelle, avec des opportunités dans chacune de ces catégories.

Profiter d’un marché centré sur la disponibilité des véhicules

Dans le cas d’une automobile d’exception, la disponibilité est souvent un élément déterminant, car certains modèles ne sont plus produits, là où d’autres sont proposés en quantités limitées ou circulent principalement entre collectionneurs. La seconde main permet donc d’accéder à un marché où la recherche ne se limite pas aux véhicules disponibles immédiatement dans un catalogue neuf.

Zoom sur CarJager, la référence pour les voitures seconde main d’exception

Depuis plusieurs années, CarJager adopte un positionnement haut de gamme et spécialisé, où l’entreprise ne se présente pas comme une "marketplace" généraliste, mais comme un véritable courtier dédié aux automobiles d’exception.

Un accompagnement pour acheter un véhicule

Pour les acheteurs, CarJager propose un service de recherche personnalisée où les Car Specialists prennent en compte les critères de votre projet pour identifier la voiture que vous recherchez. Avec un réseau international de collectionneurs et une utilisation fine des données, tout est mis en place pour ne pas se limiter aux circuits de vente traditionnels, jusqu’à proposer un véhicule en 48 heures.

Plusieurs solutions pour accompagner les vendeurs

La vente dite "assistée" est le service phare de CarJager. Concrètement, le vendeur bénéficie d’une évaluation spécifique de son véhicule, d’un shooting photo, de la création et de la diffusion de l’annonce, ainsi que d’un accompagnement lors des négociations. Les démarches administratives et logistiques, quant à elles, sont aussi prises en charge dans le cadre de ce service, afin d’adapter le mode de vente au délai souhaité et aux caractéristiques de chaque véhicule.

Des services complémentaires autour de la transaction

En complément, CarJager propose plusieurs prestations pour accompagner l’acquisition d’une voiture de seconde main :

Le Pack Sérénité permet de bénéficier de l’aide d’un conseiller dédié, d’un paiement 100% sécurisé via un compte séquestre, d’une gestion administrative et d’une coordination logistique pour la livraison

La garantie panne mécanique de six mois est également comprise pour les voitures vendues par CarJager, avec des possibilités d’extension

Des niveaux de couverture peuvent être proposés selon l’âge, la valeur et l’usage de chaque véhicule