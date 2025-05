F2, Imola, Course Principale : Deuxième succès de l’année pour Dunne

A la suite d’une séance qui s’est terminée prématurément vendredi sur un drapeau rouge, c’est Beganovic qui est en pole ce matin pour la course principale, devant Montoya. Mais le Colombien ne peut pas profiter de sa place en première ligne : sa PREMA ne démarre pas au tour de chauffe et il doit s’élancer des stands. A l’extinction des feux, c’est Victor Martins sur la troisième position qui ne peut partir : lui aussi est poussé dans la voie des stands. Juste devant lui, Beganovic a pu conserver la tête devant Fornaroli et Lindblad.

Lindblad ne peut trouver l’ouverture sur Fornaroli, et dès l’ouverture de la fenêtre des arrêts aux stands, les quatre pilotes de tête s’arrêtent pour passer en pneus tendres. A cette occasion, Dunne a passé Lindblad, et au tour suivant le passage aux stand permet à Browning de passer devant Crawford. Le Britannique ressort même devant Beganovic, mais ses pneus ne sont pas encore en température. Ils sont côte à côte au virage 7 mais Beganovic sort trop large et Dunne en profite pour passer deuxième. Dunne s’attaque ensuite à Browning et le double pour s’emparer de la tête de la course.

Alors qu’on approche de la mi-course et que les pilotes sur une stratégie alternative ne se sont pas encore arrêtés, la voiture de sécurité entre en piste : Villagomez est arrêté en piste à la suite d’un contact avec Meguetounif. Dürksen est alors en tête devant Marti et Stanek, mais aucun d’entre eux ne s’est encore arrêté. Au re-start, Dürksen reste devant mais Dunne en profite pour se débarrasser de certains pilotes devant lui qui n’ont pas encore changé de pneus : il dépasse ainsi Esterson et Cordeel assez rapidement, alors que derrière lui Browning va buter plus longtemps sur le Belge.

Dunne continue ses dépassements : Miyata, Stanek, Marti et enfin Dürksen, revoilà l’Irlandais en tête de la course, devant ceux qui n’ont pas encore effectué leur arrêt obligatoire ! Il y a à présent trois voitures entre lui et Browning, et évidemment l’écart se creuse. Evidemment, les derniers pilotes changent leurs pneus en fin de course, mais la voiture de sécurité aura ruiné leur stratégie.

C’est ainsi que Dunne remporte cette course principale d’Imola, les deux Hitech de Browning et Beganovic complétant le podium. Lindblad est quatrième devant Fornaroli et Crawford. Goethe prend la septième place, tandis que Montoya a pu remonter huitième. Le top 10 est conclu par Verschoor et Meguetounif.