Voir Red Bull ’inventer des absurdités’ est le signe du ’bon travail’ de McLaren F1

Lando Norris n’est pas surpris que des rumeurs absurdes sortent sur McLaren F1, alors que l’équipe domine la saison 2025 depuis la première course. Red Bull a lancé plusieurs tentatives de vérifications pour rendre illégale la MCL39, par l’aileron avant, l’aileron arrière, les pneus ou encore le refroidissement, mais rien n’a été avéré.

"Il est très amusant de voir ce que les gens peuvent inventer et créer à partir de rien" a déclaré Norris sur le podcast Beyond the Grid. "Nous sommes davantage surveillés. Il y a plus de contrôles, plus de règles, plus de choses mises en place pour essayer de nous ralentir et de rendre les choses plus difficiles."

"Mais je pense que c’est la vie au sommet. Quand vous arrivez au sommet, il y a plus de gens qui essaient de vous tirer vers le bas, surtout quand c’est une équipe contre une autre" poursuit le Britannique, qui compare ces discussions à un niveau de "maternelle".

"Vous savez, c’est une grande partie pour eux d’essayer de voir comment vous pouvez vous attaquer les uns aux autres et comment vous pouvez, d’une certaine manière, par tous les moyens nécessaires. Vous faites du bon travail si les gens sont obligés d’inventer des absurdités."

Le Britannique explique comment l’équipe a dû s’adapter à des objectifs très différents de ce qu’elle avait il y a deux ans : "Il y a encore eu des moments plus délicats. J’ai l’impression que nous avons dû nous adapter au fait de ne pas nous contenter d’une deuxième ou d’une troisième place."

"Une année, il y a deux ans, nous nous disions ’c’est le jour le plus incroyable de tous les temps’. Aujourd’hui, terminer sur le podium ou même se classer parmi les cinq premiers, c’est se dire que l’on n’a pas gagné, que l’on n’est pas très heureux. C’est un état d’esprit très différent, mais il faut le comprendre."

"Et je suppose que c’est bizarre à dire, mais il faut avoir la résilience de comprendre qu’il y a toujours plus à apprendre, et qu’il y a toujours des choses à améliorer. Même lorsque vous êtes la meilleure équipe et que vous avez la meilleure voiture, les choses peuvent toujours mal tourner, et les choses ne sont pas toujours parfaites."

"Il ne faut pas trop s’en vouloir pour certains de ces résultats, parce que c’est une longue saison et que nous avons la foi et la conviction que nous serons toujours la meilleure équipe tout au long de l’année. Il y a donc eu des moments différents, des moments difficiles."