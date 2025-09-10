Verstappen contre Hamilton en championnat du monde MotoGP ?
Comme Max, Lewis s’intéresse également au rachat d’une équipe
Lewis Hamilton est la dernière superstar de la Formule 1 en date à être pressenti pour investir dans une équipe MotoGP.
Le septuple champion du monde est arrivé à Monza le week-end dernier sur une Ducati arborant une livrée MotoGP et le numéro 1 sur le nez, confirmant ainsi sa passion déjà bien connue pour les deux-roues et la compétition.
Après des rumeurs déjà nées il y a plusieurs mois sur un éventuel rachat de KTM, Hamilton fait toujours partie de ceux qui étudient la possibilité d’acquérir une participation dans une équipe, suite aux informations selon lesquelles Max Verstappen a également été en contact avec des équipes en vue d’un éventuel rachat.
"La situation pourrait devenir encore plus explosive," a écrit le journaliste moto d’AMuS Joel Lischka.
"Lewis Hamilton, superstar et rival préféré de Verstappen, envisage également la possibilité d’acquérir une équipe MotoGP. Verstappen contre Hamilton en Championnat du monde moto ? Ce serait formidable."
Ces dernières rumeurs surviennent alors que Liberty Media a finalisé l’acquisition du promoteur du MotoGP, tandis que l’ancien patron de Haas F1, Gunther Steiner, dirige un consortium qui a racheté l’équipe Tech3 KTM.
Steiner a déclaré : "Cette discipline est en pleine croissance, et l’arrivée de Liberty Media est une étape très importante. Ils veulent que cela fonctionne et ils vont investir massivement pour y parvenir."
"Ils ont déjà acquis une grande expérience grâce à leurs développements en Formule 1."
