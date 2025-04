Vasseur : Hamilton et Leclerc sont des ’compétiteurs’ mais leur relation est ’positive’

Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, a maintenant pu travailler avec son nouveau duo de pilotes - Charles Leclerc et Lewis Hamilton - depuis quelques semaines maintenant dans le cadre de quatre Grands Prix, le 5e étant en cours.

Qu’a-t-il pu apprendre sur leur approche ? A-t-elle changé du côté de Leclerc avec l’arrivée d’Hamilton ? Sont-elles finalement assez similaires ? Le Français a une réponse très franche et directe !

"Similaires ? Vous n’avez pas deux pilotes avec la même approche. Ce sont des compétiteurs. Ce sont tous deux des champions. Ils ont chacun leur propre ADN, leur propre approche, et ils veulent faire de leur mieux. Ce qui est positif pour nous, c’est qu’ils se stimulent mutuellement, et nous devons tirer le meilleur d’eux. Mais leur approche est celle de compétiteurs."

Lewis a-t-il apporté une nouvelle approche à Ferrari ?

"Il arrive avec sa propre expérience : 20 ans en F1, dans différentes équipes, près de dix ans chez McLaren, 12 ans chez Mercedes. C’est toujours appréciable d’avoir quelqu’un qui rejoint l’équipe avec ce genre d’expérience, cette vision pour nous aider à progresser. Nous avons quatre équipes qui se battent pour la victoire aujourd’hui – peut-être cinq ou six demain – mais quatre équipes avec des structures différentes, des équipes différentes, un management différent. Et pourtant, nous sommes tous capables de mettre quatre voitures en un dixième. Cela signifie que la question n’est pas de savoir si quelqu’un a raison ou tort. Il faut essayer de comprendre ce que font les autres et d’en tirer le meilleur. C’est ce que nous sommes aujourd’hui."

Est-il juste de dire que, comme Charles est dans l’équipe depuis plus longtemps, en ce début de saison, Lewis a davantage appris de lui ?

"J’ai eu pas mal de pilotes à gérer dans ma vie et la collaboration est toujours positive. Ils apprennent toujours les uns des autres, des deux côtés. Bien sûr, Charles est plus habitué à l’équipe – ce n’est un secret pour personne et c’est évident. Mais Lewis, fort de sa propre expérience, apporte une valeur ajoutée considérable pour nous et pour Charles. Il aide également Charles. C’est réciproque, et c’est très positif pour nous."