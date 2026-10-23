’L’histoire Bottas est terminée’ : Ocon doit être recruté par Cadillac pour Ralf

Ralf Schumacher estime que Cadillac devrait revoir ses plans pour la saison 2027 et remplacer Valtteri Bottas par Esteban Ocon, désormais disponible après l’annonce de son départ de Haas. L’ancien pilote de Formule 1 considère que le Finlandais n’a plus sa place dans le projet sportif de l’écurie américaine, allant jusqu’à lui conseiller de profiter de sa passion pour le cyclisme. Des critiques particulièrement sévères alors que Bottas, interrogé à Austin, a reconnu les nombreuses difficultés rencontrées par Cadillac cette saison, tout en réaffirmant sa confiance dans le développement à long terme de l’équipe.

L’avenir d’Esteban Ocon en Formule 1 continue de susciter des réactions depuis l’annonce de son départ de Haas à la fin de la saison 2026.

Le Français, qui sera remplacé par Rafael Câmara au sein de l’écurie américaine, se retrouve sur le marché des pilotes pour 2027, alors que les possibilités de retrouver immédiatement un volant de titulaire semblent limitées. Il a réaffirmé hier soir qu’il avait prouvé avoir le niveau pour rester en F1.

Des propos qui ont été adoubés par Ralf Schumacher, qui considère qu’une équipe devrait sérieusement envisager de lui faire une place : Cadillac.

L’ancien pilote allemand estime que le constructeur américain ferait un meilleur choix sportif en recrutant Ocon à la place de Valtteri Bottas.

"Je signerais immédiatement avec Ocon, sans la moindre hésitation. Je pense que l’histoire de Bottas est terminée"

"C’est vraiment quelqu’un de très sympathique, donc il ne faut pas prendre cela personnellement, mais d’un point de vue purement sportif, je choisirais sans hésiter Ocon."

Schumacher est même allé plus loin en faisant à nouveau référence à la passion grandissante de Bottas pour le cyclisme. Selon lui, le pilote Cadillac ferait mieux de se consacrer à cette activité et de profiter de sa vie en dehors de la Formule 1.

Il lui a ainsi conseillé de "monter sur son vélo et profiter de la vie. Je l’ai déjà dit il y a quelques jours, je le pense vraiment."

Ces déclarations interviennent alors que Cadillac traverse une première saison particulièrement difficile dans le championnat du monde.

L’écurie américaine, qui a fait appel à Bottas et Sergio Pérez pour accompagner ses débuts en F1, doit encore progresser considérablement pour espérer se rapprocher du milieu de grille.

De son côté, Bottas reste concentré sur le développement de l’équipe et ne partage manifestement pas la vision d’une aventure qui devrait déjà s’arrêter.

Présent jeudi en conférence de presse à Austin, Bottas a d’abord été interrogé sur les performances de Kimi Antonelli, qui se rapproche du titre mondial avec Mercedes.

Le Finlandais connaît particulièrement bien le jeune Italien, dont il avait pu suivre la progression de près au sein de l’écurie allemande en 2025, au point d’en assurer le mentorat.

"Cela a été incroyable à suivre. Évidemment, l’année dernière, j’observais de près, au sein de la même équipe, ce que faisait Kimi, la manière dont il progressait, dont il gagnait en confiance dans la voiture, mais aussi en dehors, avec ses retours techniques et tout le reste."

"Et maintenant, il est simplement passé au niveau supérieur cette année. Donc oui, cela me rend fier de l’avoir aidé. Il a fait du très, très bon travail."

"Et même lorsque la pression augmente, à mesure que la saison avance et que la lutte pour le titre devient plus difficile, avec la fin de l’année qui approche, il n’a montré aucun signe de pression ou de faiblesse."

"Donc je pense qu’il semble être exactement à sa place. C’est agréable à voir."

Bottas reconnaît une saison difficile

Le Finlandais est ensuite revenu sur sa propre situation chez Cadillac, notamment sur les difficultés rencontrées lors du Grand Prix de Singapour. Après cette course, Bottas avait annoncé vouloir analyser les raisons du manque de rythme de sa monoplace.

À Austin, il a confirmé que l’équipe avait identifié plusieurs éléments ayant contribué à cette contre-performance.

"Oui, pas mal de choses. Ce n’était pas l’une de nos meilleures courses, mais au moins nous avons terminé avec les deux voitures, ce qui n’a pas toujours été le cas cette année."

"Je pense que mon taux d’abandon est d’environ 50 %, donc c’est pour cela que c’était bien de terminer et d’aller jusqu’au bout."

"Mais il y a évidemment beaucoup de gestion à effectuer. Un petit problème de réglages, nous avons probablement pris un peu de risques avec la stratégie et le choix des pneus au départ. Un arrêt aux stands lent, des choses comme ça. Tout cela finit par s’accumuler."

Malgré ce résultat décevant, Bottas espère retrouver de meilleures sensations au Circuit des Amériques.

"Mais oui, nous allons réessayer ce week-end. C’est un circuit très différent. C’est une autre course à domicile pour nous en tant qu’équipe, donc j’ai hâte d’y être."

Cadillac disposera de quelques nouveautés techniques pour le Grand Prix des États-Unis. Bottas a confirmé l’introduction d’une évolution limitée, destinée à améliorer progressivement les performances de la monoplace.

Mais le Finlandais reconnaît que les progrès les plus importants doivent encore venir.

"Oui, c’est bien cela. Nous avons une évolution ici. Elle est petite, mais tout progrès est bon à prendre."

"Le plus important, c’est que nous devons améliorer la fiabilité. Évidemment, nous devons aussi rendre la voiture plus rapide, mais nous ne sacrifions pas 2027."

"Donc, évidemment, notre attention se porte sur la voiture de l’année prochaine. C’est un projet à long terme."

"Nous savons que cette fin de saison sera difficile pour nous, mais il s’agit vraiment de poser les fondations pour l’avenir et, à terme, pour obtenir des résultats."