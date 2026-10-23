Ferrari déploie ses évolutions sur la SF-26, Leclerc et Hamilton ne s’attendent pas à un miracle

Ferrari aborde le Grand Prix des États-Unis avec de nouvelles évolutions techniques, mais Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont tenu à tempérer les attentes concernant leur efficacité. Contrairement aux rumeurs évoquant un important ensemble de modifications, les deux pilotes de la Scuderia annoncent des gains de performance très limités, probablement insuffisants pour combler le retard sur Red Bull. Dans un contexte où les quatre principales écuries se tiennent de très près, Leclerc estime néanmoins que le moindre progrès peut faire basculer la hiérarchie. Le Monégasque a également évoqué sa collaboration avec Hamilton, révélant qu’il accumule désormais davantage de notes sur son pilotage qu’à n’importe quel autre moment de sa carrière.

Ferrari espère poursuivre sur sa dynamique encourageante du Grand Prix de Singapour, mais l’écurie italienne ne s’attend pas à une transformation spectaculaire de sa SF-26 sur le Circuit des Amériques. Les évolutions prévues pour Austin avaient suscité certaines attentes, plusieurs informations faisant état de modifications du plancher, des pontons et de la carrosserie supérieure de la monoplace.

Cependant, les déclarations des pilotes Ferrari laissent entendre que les changements apportés sont nettement plus modestes que ce qui avait été évoqué. Lewis Hamilton a notamment livré une estimation très précise du gain de performance attendu.

Interrogé sur les nouveautés introduites par Ferrari ce week-end, le septuple champion du monde a reconnu que leur contribution devrait rester marginale.

"Nous avons une toute petite évolution ce week-end. Elle représente moins d’un dixième de seconde. C’est plutôt de l’ordre d’un demi-dixième."

"Je ne pense pas que cela nous fasse suffisamment progresser pour nécessairement combler cet écart [avec Red Bull]."

Hamilton reste également prudent concernant les chances de victoire de Ferrari à Austin.

"Je n’ai aucune idée de nos chances de gagner. Je pense que si vous regardez l’évolution des performances tout au long de l’année, Mercedes a été devant pendant un moment, puis McLaren a franchi un cap, et maintenant vous voyez Red Bull dominer plus ou moins les deux dernières courses."

"Donc, je ne vois pas vraiment pourquoi cela changerait, mais j’imagine que nous serons tous très proches. J’espère que si nous parvenons à mettre la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement, nous pourrons être dans le coup, ou pas très loin."

Leclerc dément qu’il s’agit d’une évolution majeure

Charles Leclerc a confirmé cette analyse lors de sa rencontre avec les médias jeudi à Austin.

Interrogé sur ce qui était présenté comme une importante évolution de Ferrari pour le Grand Prix des États-Unis, le Monégasque a immédiatement relativisé son ampleur.

"En réalité, ce ne sont pas des évolutions aussi importantes que ce que beaucoup de gens pensent... Enfin, j’ai entendu beaucoup de choses à leur sujet, mais elles ne sont pas aussi importantes que ce qui circule."

"C’est un petit pas dans la bonne direction, évidemment, comme toujours, c’est l’objectif. Ensuite, nous devons encore installer ces évolutions sur la voiture, effectuer les premiers tours et voir si le gain que nous attendons est bien présent."

L’autre inconnue concerne les progrès réalisés par les écuries concurrentes.

"D’autres équipes apportent des évolutions importantes, donc nous devrons voir comment nous nous situons par rapport à elles. Mais je ne m’attends à rien de particulièrement significatif. J’espère simplement que cela pourra nous aider à franchir ce petit cap supplémentaire et, pourquoi pas, à gagner la course."

Malgré ses réserves sur les nouveautés de Ferrari, Leclerc estime que la bataille entre les équipes de pointe reste particulièrement ouverte. Selon lui, les écarts sont devenus si faibles qu’une évolution même modeste peut suffire à faire passer une équipe de la quatrième à la première place parmi les prétendants à la victoire.

"Dès que quelqu’un apporte une évolution, même si elle n’est pas très importante, cela suffit pour passer de la quatrième à la première place dans ce groupe."

"Je pense vraiment que ce sera très serré, comme cela a été le cas lors des dernières courses. Lorsque les écarts sont aussi faibles, tout dépend de la manière dont vous optimisez votre ensemble."

Au-delà des évolutions techniques de Ferrari, Leclerc a également évoqué un autre aspect important de sa saison : sa collaboration avec Lewis Hamilton. Depuis l’arrivée du septuple champion du monde à Maranello, les différences entre les styles de pilotage des deux hommes ont régulièrement été soulignées.

Hamilton privilégie généralement les freinages tardifs, avec une phase de décélération relativement rectiligne et un train arrière stable. Leclerc adopte une approche différente, en conservant davantage de pression sur les freins à l’entrée des virages afin de favoriser la rotation de sa monoplace.

Ces préférences distinctes peuvent nécessiter des réglages différents, mais elles ne sont pas nécessairement considérées comme un problème par Ferrari. Frédéric Vasseur avait d’ailleurs précédemment expliqué que cette diversité de styles permettait plutôt d’élargir les possibilités de développement de l’équipe.

Pour Leclerc, elle représente également une occasion permanente de progresser. Interrogé sur la manière dont les deux pilotes se poussent mutuellement à devenir meilleurs, le Monégasque a répondu sans hésitation.

"À 100 %. Nous nous poussons mutuellement chaque week-end. Il y a des week-ends où il est tout simplement incroyablement rapide, et j’apprends énormément."

"Et lorsque je fais du bon travail, j’apprends quand même énormément de Lewis, simplement en regardant les données et en essayant de comprendre sa manière de travailler et sa façon de gérer la voiture, parce qu’il est incroyablement doué dans ce domaine."

"Il y a toujours quelque chose à retenir après chaque week-end. J’ai mon carnet avec énormément de notes, et probablement plus de notes que jamais depuis que Lewis a rejoint l’équipe."

Que peut espérer Leclerc de cette fin de saison ? Vise-t-il la 2e place du championnat pour son équipe ?

"Honnêtement, le plus important pour nous est de nous concentrer sur chaque course et de gagner autant de courses que possible jusqu’à la fin de la saison, ce qui finirait par nous donner la deuxième place du championnat des constructeurs."

"Mais la deuxième place du championnat constructeurs n’est pas quelque chose qui m’importe vraiment, c’est évidemment mieux que troisième, mais ça ne serait pas une satisfaction énorme. Une bonne satisfaction serait de nous battre pour des victoires en fin d’année, et ce serait un bon signe pour commencer la saison prochaine sur une bonne note."

Enfin, la naissance de son premier enfant approche et pourrait coïncider avec une course en fin d’année. Manquerait-il une course pour être présent pour l’accouchement ?

"Non, je ne pense pas que je raterai une course. Mais on va faire tout pour être à la maison au maximum entre les courses, donc si ça arrive... j’arriverai peut-être un peu tard, mais je ferai la course le dimanche."

Des problèmes de santé pour Vasseur ?

A noter que Ralf Schumacher a évoqué la possibilité que Frédéric Vasseur quitte Ferrari pour des raisons de santé si la pression devait persister.

S’exprimant sur Sky Deutschland, Schumacher a confié son inquiétude, notant l’apparence de Vasseur et son absence récente lors d’un événement.

"Je suis un peu inquiet," a déclaré l’ancien pilote de F1. "Fred Vasseur a perdu neuf kilos."

"Il a manqué une journée à Monaco et a rencontré des problèmes cardiaques. Évidemment, j’espère qu’il est en assez bonne santé, mais cela se voit."

Schumacher a précisé qu’il ne s’agissait que de spéculations de sa part, ajoutant : "C’est ce qui m’inquiète le plus."

"Qu’il finisse par dire : ’Ma santé est plus importante pour moi que tout cela, j’ai aussi une famille’. Il faudra attendre de voir ce qui se passera d’ici la fin de l’année."