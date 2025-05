La F1 rejette l’idée d’avoir un Grand Prix en Afrique à court terme

Stefano Domenicali a écarté la possibilité à court terme que la F1 mette fin à trois décennies d’attente pour une course en Afrique, malgré des discussions en cours avec trois pays.

La dernière course de F1 sur le continent remonte à 1993, sur le célèbre circuit de Kyalami, au nord de Johannesburg, en Afrique du Sud. Plusieurs tentatives ont été faites pour relancer la course, sans succès. Un accord semblait envisageable en 2023, mais il a échoué pour des raisons politiques.

Kyalami bénéficie actuellement du statut FIA de Grade 2 et devrait passer au Grade 1 pour accueillir un Grand Prix. Une course urbaine au Cap a également été proposée comme lieu potentiel.

Lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA de l’année dernière, qui s’est tenue à Kigali, la capitale rwandaise, le président Paul Kagame a lancé une candidature officielle pour accueillir une course au nom de son pays. Le Maroc a aussi été mentionné comme troisième pays possible.

Le septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton, a déclaré son intention de poursuivre la compétition jusqu’à ce qu’une course soit organisée en Afrique. Hamilton devra peut-être cependant patienter un peu avant que son rêve ne se réalise. Tandis que les discussions se poursuivent et que les différentes parties prenantes des pays concernés continuent de défendre leurs offres respectives, le lieu et l’accord doivent convenir à toutes les parties prenantes.

"Nous progressons," a déclaré Domenicali à Monaco.

"Nous travaillons ensemble pour trouver la meilleure solution."

"Comme toujours, lorsqu’une nouvelle opportunité ou possibilité se présente, nous devons nous assurer que le projet s’inscrit dans une vision à long terme. Nous ne pouvons pas nous rendre dans un nouveau pays sans y rester longtemps."

"Nous poursuivons donc nos discussions concernant trois destinations en Afrique. En toute honnêteté, je ne pense pas que nous obtiendrons un résultat à très court terme."

"Mais je peux vous garantir que c’est là, comme vous le savez, notre priorité, car il nous manque un continent, et nous voulons nous y connecter. Il s’agit de trouver le bon plan et, espérons-le, nous pourrons bientôt vous tenir au courant de ce projet."

Les difficultés en Afrique pourraient être une douce mélodie aux oreilles des organisateurs du prochain Grand Prix de ce calendrier 2025, Barcelone, qui sont inquiets puisque Madrid reprendra le titre officiel du Grand Prix d’Espagne à partir de 2026 – la dernière année du contrat F1 existant du Circuit de Catalogne.

Au cœur des négociations pour un nouvel accord se trouve le ministre régional du Commerce, Miquel Samper, qui est également président du circuit de Formule 1 de Barcelone.

"Les négociations se déroulent très bien et progressent."

"C’est la réalité, mais cela ne signifie absolument rien. Ce type de négociation, avec autant d’intérêts et autant de circuits souhaitant accueillir un Grand Prix, nous oblige à la plus grande discrétion, comme ce fut le cas lorsque nous avons pu conclure l’accord avec le MotoGP et la Dorna."

Samper a conclu en admettant qu’il y avait "une concurrence accrue de la part des villes, et pas seulement de Madrid, qui souhaitent accueillir un Grand Prix."