Steiner ’ne voit pas Verstappen se battre’ pour le titre en 2025

Günther Steiner s’attend à une belle lutte entre les deux pilotes McLaren cette année pour le titre mondial. En revanche, l’ancien patron de Haas ne pense pas que Max Verstappen pourra lutter pour la couronne mondiale en Formule 1 cette année.

"Je ne pense pas que la saison soit décidée avant longtemps" a déclaré Steiner. "Je pense aussi que Max... je ne le vois vraiment pas se battre pour le championnat. Et les deux autres, je pense que Zak [Brown] les laisse courir. S’il n’y a personne qui vient derrière, Zak les laisse courir, alors je pense que ce serait fantastique."

L’Italien pense qu’il y aura parfois de bonnes courses pour Verstappen, mais qu’il ne pourra pas aller chercher la régularité nécessaire pour être couronné : "Il aura des hauts et des bas, mais il n’est pas toujours là pour gagner. Mais les McLaren sont toujours là."

"Si vous regardez les courses, elles n’ont jamais eu de week-end faible. Elles ont toujours été bonnes. Et parfois, Max est Super Max, et alors il peut les battre, mais Super Max a besoin d’une bonne Red Bull. Et la Red Bull... à Barcelone, c’est sûr, elle n’était pas à la hauteur des McLaren. Elle était assez loin."

Steiner pense que Verstappen pourrait quitter la F1 si la frustration est grande, que ce soit en termes de résultats ou sur le plan des sanctions : "Le début de la saison n’a pas été facile. Il y a des phases où la voiture fonctionne bien, notamment à Suzuka."

"Le potentiel est là, mais fondamentalement, il y a beaucoup de problèmes. La voiture semble fonctionner dans beaucoup de virages rapides, mais en Australie et à Bahreïn, c’est le contraire qui s’est produit. Ils doivent l’analyser et espérer une évolution, après quoi l’avenir de Verstappen deviendra clair."

"Il pourrait arriver qu’il change d’équipe ou qu’il quitte la F1 s’il dit que tout cela est trop stupide et réglementé pour lui. Peut-être qu’il reviendra à un moment donné, mais il faut prendre Verstappen au sérieux quand il dit qu’il prendrait sa retraite s’il était soumis de manière répétée à des punitions excessives."