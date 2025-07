Lewis Hamilton est-il ’plus grand’ que la marque Ferrari ?

Ferrari peut-elle souffrir de l’ampleur de l’image de marque de Lewis Hamilton ? C’est ce que pense Günther Steiner. L’ancien directeur de Haas F1 s’interroge sur le fait que la Scuderia soit moins populaire que son pilote et septuple champion du monde.

"Je pense qu’en Formule 1, la seule personne au-dessus d’une équipe est Lewis Hamilton" a déclaré Steiner au podcast Business of Sport. "Sa présence, sa stature, tout cela est très important. En dehors du sport également."

"On est grand dans le sport, mais quand on devient grand en dehors du sport, on est plus grand que l’équipe elle-même. C’est la même chose dans le football, cela arrive. Je pense qu’en Formule 1, le seul qui peut prétendre à cela est Lewis pour le moment."

"Je pense que Max [Verstappen] est très important dans le sport, mais il ne travaille pas à devenir quelqu’un en dehors du sport, parce que pour lui, sa vie est de piloter des voitures, alors que Lewis a aussi autre chose, ce qu’il veut accomplir dans la vie."

"Et je pense que nous le voyons maintenant avec Lewis chez Ferrari - ce sont deux grandes marques ensemble, et c’est presque parfois un conflit. Qui est le plus grand ? Ferrari ou Lewis ?"

Steiner n’est pas sûr que Ferrari avait besoin de signer un pilote si expérimenté : "Non, parce que je ne pense pas que Ferrari en ait besoin - c’est mon opinion. Je pense que c’est une belle histoire, pour être honnête, qu’un septuple champion du monde rejoigne Ferrari."

"Ferrari se débrouillait bien, mais je pense que nous avons placé la barre trop haut, et maintenant nous sommes un peu déçus que les attentes n’aient pas été satisfaites. Nous sommes en train de dire ’oh, ça ne marche pas’, et maintenant nous sommes déprimés à ce sujet."