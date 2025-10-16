Sainz revient sur ses critiques concernant les ’copines sexy’ trop montrées par la F1

Carlos Sainz est revenu sur ses critiques concernant le travail de la réalisation télévisuelle en F1 après le Grand Prix de Singapour, estimant que le fait d’avoir mentionné les petites amies des pilotes avait ajouté du "piquant" à ses commentaires.

Après la course de Marina Bay, le pilote Williams avait critiqué la F1, affirmant qu’elle en faisait un peu trop en montrant les célébrités et les petites amies au détriment des dépassements et de l’action en piste.

À Singapour, la remontée de Sainz de la 18e à la 10e place a été peu couverte, tout comme la remontée de Fernando Alonso sur Lewis Hamilton, en panne de freins, dans les derniers tours.

La F1 produit les images diffusées dans le monde entier, qui sont ensuite reprises par les diffuseurs tels que Canal+ en France ou la RTBF en Belgique, ce qui signifie que les diffuseurs ne peuvent pas prendre leurs propres décisions en matière de caméras pendant la course.

Cependant, deux semaines plus tard, Sainz est revenu sur ses critiques à l’égard de la couverture télévisée et a estimé que la direction prise par la F1 était généralement bonne, mais que Singapour était un cas particulier, ses commentaires ayant pris de l’ampleur en raison de sa mention des petites amies des pilotes.

"Je pense que, comme toujours, mes commentaires ont été un peu exagérés, et je pense que le fait que j’ai mentionné les petites amies, les copines sexy ou les célébrités a ajouté un peu de piquant à mes propos, qui sont ainsi devenus un peu plus viraux dans le monde entier."

"Cela aurait dû être une simple critique, car il était clair à Singapour que la retransmission n’était pas à la hauteur, alors que d’autres courses sont retransmises de manière incroyable et nous montrent des choses incroyables et des actions incroyables sur la piste."

"Pour moi, Singapour n’était pas une bonne course, mais en même temps, j’ai de bons week-ends dans ma vie où je performe à un très haut niveau et d’autres week-ends où je ne fais pas du bon travail, et vous analysez cela, vous me donnez une note de 4 sur 10, alors que j’ai fait un 10 sur 10."

"Chacun a le droit de donner son avis, mais pour moi, Singapour n’était pas assez bien, il y avait beaucoup trop peu d’action en piste certes, mais cela ne signifie pas que je critique leur façon de travailler."

"À Singapour, il est difficile de dépasser, et nous manquons tellement de batailles sur la piste. J’ai mentionné les copines, mais avec le recul, elles n’ont pas été trop montrées ; ils se concentraient davantage sur Lando [Norris] contre Max [Verstappen], comme s’il allait y avoir un accident ou un dépassement."

"Quand on y repense, il n’y aurait jamais eu d’action, mais j’espère qu’ils ne l’ont pas pris personnellement ou trop à cœur, car c’était juste une simple critique du fait que la couverture de Singapour n’était pas assez bonne."