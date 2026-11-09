De la 21e à la 2e place : Verstappen impressionne Mekies, Hadjar également salué

Red Bull a réalisé une excellente opération au GP du Brésil en plaçant ses deux pilotes sur le podium, Max Verstappen terminant deuxième devant Isack Hadjar. Une performance d’autant plus remarquable que le Néerlandais s’élançait de la 21e position sur la grille de départ, avant de remonter jusqu’aux avant-postes dans des conditions météorologiques particulièrement délicates. Laurent Mekies salue la maîtrise stratégique de son équipe et la performance de ses pilotes, mais reconnaît que Lando Norris disposait d’un meilleur rythme. Le directeur de Red Bull révèle également que Verstappen a rencontré un important changement d’équilibre après son passage aux pneus slicks, un phénomène dont l’origine reste à déterminer.

Le GP du Brésil a permis à Red Bull de décrocher un double podium particulièrement précieux, au terme d’une course où les conditions changeantes ont mis les pilotes et les équipes à rude épreuve.

Deuxième à l’arrivée, Max Verstappen a une nouvelle fois signé une remontée spectaculaire, passant de la 21e à la deuxième place. Son coéquipier Isack Hadjar a complété le podium en troisième position, confirmant un week-end particulièrement réussi pour le jeune Français.

Pour Laurent Mekies, ce résultat récompense autant les performances individuelles des deux pilotes que la qualité d’exécution de l’ensemble de l’équipe dans une course où les décisions stratégiques et la gestion des pneumatiques ont joué un rôle essentiel.

"Oui, c’est une course vraiment, vraiment solide pour l’équipe. Nous signons un double podium. Un week-end incroyable pour Isack, qui a progressivement construit sa performance pour parvenir à hisser une nouvelle fois la voiture sur le podium", a déclaré le directeur de Red Bull.

"Pour Isack, je pense que c’est sa meilleure course avec nous, ce n’est pas la première fois qu’on dit ça, ça a été globalement le cas à chaque fois qu’il a pu s’exprimer, et il a encore augmenté le niveau ce week-end."

"Au mérite, il a mis la voiture en troisième place, dans des conditions très difficiles. Il était rapide sur le mouillé et le sec, il était très calme dans la voiture et on a pu avoir grâce à cela une exécution d’équipe très bonne."

Si le podium d’Hadjar constitue l’une des grandes satisfactions du week-end pour Red Bull, la remontée de Verstappen a évidemment impressionné son directeur.

Contraint de s’élancer depuis la 21e position après les pénalités qui avaient bouleversé la grille de départ, le quadruple champion du monde a réussi à traverser le peloton pour terminer deuxième.

Mekies souligne que ce type de performance commence presque à devenir habituel avec le Néerlandais, tant sa capacité à remonter depuis l’arrière de la grille est devenue une caractéristique de ses courses.

"Et puis Max, que dire ? Nous commençons à nous habituer à le voir passer de la 21e à la deuxième place, mais c’est effectivement ce qu’il a encore réussi à faire ici, de la 21e à la deuxième place."

"On trouve tous ça normal car on est habitués à ce qu’il fasse ça ici, mais ça reste quelque chose d’extraordinaire. Après quatre tours il était déjà dans le top 10, et dans des conditions compliquées il met la voiture deuxième."

"Les conditions étaient très délicates à gérer pour les pilotes comme pour l’équipe, mais une fois encore, l’exécution a été vraiment, vraiment solide."

Malgré ce résultat, Mekies reconnaît que Red Bull n’avait pas nécessairement la monoplace la plus rapide en piste.

"Pour être juste, je pense que Lando avait un peu plus de rythme que nous aujourd’hui, donc c’est probablement sur cela que nous devons travailler ensuite. Mais en matière d’exécution et d’exploitation de tout le potentiel de notre package, je pense que les gars ont fait du très bon travail."

Un changement d’équilibre inexpliqué sur la voiture de Verstappen

Au-delà de la satisfaction du double podium, Red Bull devra néanmoins analyser un problème rencontré par Verstappen au cours de la course.

Après l’arrivée, le Néerlandais a évoqué à la radio une modification du comportement aérodynamique de sa monoplace, soulevant des interrogations sur la perte d’appui ressentie pendant certaines phases de l’épreuve.

Interrogé sur ce phénomène, Mekies a expliqué que Red Bull avait constaté une différence importante entre le comportement de la voiture avec les pneus intermédiaires et celui observé après le passage aux gommes pour piste sèche.

"Oui, il y a eu plusieurs choses. Nous étions initialement très performants avec les pneus intermédiaires et il est vrai que, lorsque nous sommes passés aux pneus pour piste sèche avec Max, nous avons constaté un changement important de l’équilibre de la voiture."

"Cela lui a rendu la vie vraiment, vraiment difficile. Nous devons donc comprendre d’où vient ce phénomène et déterminer si nous avons effectivement perdu de la performance ou non."

Mekies commence-t-il à penser à 2027 avec le sourire avec cette fin de saison en trombe ?

"On a les pieds sur terre, on essaie de progresser dans la soufflerie pour l’année prochaine. Si vous regardez où on est aujourd’hui avec un top 5 qui se tient en deux dixièmes, c’est impossible d’estimer notre performance et de savoir ce que vont faire les autres, et le résultat dépend uniquement des autres."

"Donc on se concentre sur nous-mêmes, on essaie de limiter le bruit, on se concentre sur ce qu’on aime faire, c’est-à-dire rendre la voiture plus rapide."