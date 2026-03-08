Russell refuse l’étiquette de favori : ‘Ferrari est bien dans le coup !’

Poleman et vainqueur de l’épreuve inaugurale à Melbourne, George Russell a certainement vécu le début rêvé pour cette saison, et confirme son statut de favori.

Cependant… tout n’a pas été simple, loin de là, pour le Britannique et Mercedes F1 en début d’épreuve ! C’est bien Charles Leclerc qui, grâce au turbo « champignon » de sa Ferrari, pointait en tête au premier virage.

À part le départ et les premiers tours donc, George Russell a vécu une course maîtrisée et était sans doute le pilote le plus rapide du jour.

Le pilote Mercedes F1 ironisait cependant sur son élan manqué après l’épreuve !

« Je pense que nos départs en course ont incontestablement été la partie la plus impressionnante du week-end ! Non, les qualifications ont été une véritable bonne surprise pour nous. »

George Russell s’attendait-il à voir les Ferrari lui résister autant en course malgré tout ?

« Le rythme que nous avons vu aujourd’hui et la bataille que nous avons livrée à Ferrari correspondaient davantage à nos attentes et à nos prédictions d’avant Melbourne et d’après les essais. Les qualifications ont été un véritable choc, mais oui, Ferrari est bel et bien dans le coup. »

Les premiers tours ont été ceux d’une bataille épique entre George Russell et Charles Leclerc. On a vu les voitures se doubler et se redoubler, sans doute en raison des différentiels d’énergie et de chargement de batterie. C’est ce point que tente d’expliquer George Russell.

« Il y a certainement plus d’opportunités et il faut faire preuve de plus de stratégie. Sur un circuit comme celui-ci, où vous avez quatre lignes droites et où vous devez répartir… Disons que vous avez 100 % de batterie, vous devez répartir cela entre ces quatre lignes droites. »

« Aucune équipe ne répartit cela à 25 % par ligne droite. Certaines équipes l’utilisent davantage sur une ligne droite, d’autres sur une autre, et si vous utilisez votre mode dépassement, votre bouton de boost, vous doublerez le pilote dans une ligne droite et il vous repassera ensuite. Donc, oui, c’était chaud pour nous deux, mais j’espère que vous avez apprécié. »

George Russell grand favori pour le titre 2026 ?

Sans aucun conteste, Mercedes F1 et George Russell s’affirment comme les favoris mais bien entendu, le Britannique tempère ces espoirs !

« Honnêtement, on a juste l’impression d’avoir remporté une victoire de plus. Je veux dire, nous n’en sommes qu’à la première course d’une très longue saison. Bien sûr, je veux me battre pour la victoire week-end après week-end, mais nous sommes tous ici maintenant pour nous battre pour un Championnat du Monde, et c’est ce pour quoi nous avons travaillé si dur. »

« Et si nous voulons y parvenir, nous devons encore élever notre niveau car il y a eu beaucoup de domaines aujourd’hui où nous avons sous-performé, principalement autour du départ de la course et dans la gestion optimale de la batterie, et nous avons eu de la chance de ne pas nous en sortir plus mal. »

À Shanghai, un circuit qui serait moins exigeant pour la gestion de l’énergie, George Russell s’attend-t-il à voir l’avance de Mercedes F1 diminuer ?

« Melbourne est une exception en ce qui concerne la façon dont l’énergie de la batterie est déployée sur le tour. Je ne pense pas que cela changerait nécessairement beaucoup la hiérarchie, pour être honnête, mais cela changerait simplement notre façon de courir et le degré de variabilité dans le déploiement d’énergie. »