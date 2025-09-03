Red Bull doute de signer un podium à Monza mais la suite s’annonce meilleure

Le Dr Helmut Marko a prévenu que Red Bull pourrait avoir du mal à monter sur le podium à Monza ce week-end, malgré un tracé du circuit plus favorable que celui de Zandvoort.

Max Verstappen a sauvé la deuxième place lors de sa course à domicile, mais lui et le conseiller de l’équipe admettent désormais unanimement que la lutte pour le titre est terminée.

"Devant, Oscar Piastri va se contenter de gérer les prochaine courses, maintenant que le championnat semble décidé pour lui," lance Marko, qui semble éliminer un peu vite Lando Norris à 34 points de l’Australien.

"Il faut être réaliste. McLaren, c’est comme s’ils étaient sur une autre planète. Quand ils accélèrent, ils ont trois quarts de seconde d’avance sur nous au tour."

"Au moins, on a creusé l’écart sur Ferrari et Mercedes ; ils sont à une seconde."

Verstappen lui-même a admis qu’il pourrait ne plus gagner de course en 2025, mais Marko est plus optimiste.

"Sur des circuits comme Bakou, Austin, Djeddah ou Mexico, ça peut marcher ; plus c’est rapide, mieux c’est."

Concernant Monza, en revanche, Marko voit peu de chances de gagner.

"Trop tôt. De plus, il y a trop de chicanes. Même un podium sera difficile pour nous derrière les McLaren."

Au-delà de cette saison, Red Bull fait face à son plus grand défi à ce jour avec son premier projet de moteur maison pour 2026, développé en collaboration avec Ford. L’ancien patron, Christian Horner, avait prévenu que l’équipe pourrait rencontrer des difficultés.

"Si l’on considère l’expérience de nos concurrents, c’est probablement vrai," admet Marko.

"Mais je dis : attendons de voir. Le sujet est tellement complexe qu’avec la nouvelle réglementation, tout est possible. Il y aura d’énormes surprises, positives comme négatives. Pour l’instant, je vais rester optimiste."