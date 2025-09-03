Quelles libertés Mercedes F1 va laisser à Bottas pour se préparer avec Cadillac

Toto Wolff est triste et heureux à la fois : son pilote de réserve, Valtteri Bottas va quitter Mercedes F1 à la fin de la saison mais pour la bonne cause, retrouver un baquet de titulaire sur les grilles de départ.

Le directeur de l’équipe allemande, qui a soutenu Bottas pendant une longue partie de sa carrière en monoplaces, estime que le Finlandais est une recrue parfaite pour Cadillac F1. Bottas fera d’ailleurs équipe avec un autre pilote très expérimenté, Sergio Perez, pour ce qui sera la première saison d’une toute nouvelle équipe en cours de construction.

Selon Wolff, qu’est-ce que Bottas peut apporter à une nouvelle équipe ?

"Valtteri est un pilote très intéressant, car il a eu la chance, et la malchance, d’affronter Lewis Hamilton comme coéquipier lorsque Lewis était au sommet de son art," nous confie l’Autrichien.

"On est dans ce milieu depuis très longtemps. Valtteri est extrêmement rapide et est, à notre avis, l’un des meilleurs pilotes de la grille. Valtteri a quitté l’équipe Mercedes parce que nous avons promu George Russell – comme Kimi aujourd’hui – un jeune pilote qui a passé un temps chez Williams, car il était dans le programme junior et semblait très prometteur. C’était Valtteri."

"Et depuis, il a dominé tous ses coéquipiers, quelle que soit la voiture. Je suis vraiment content."

"Évidemment, nous apprécions Valtteri comme troisième pilote et comme remplaçant. Je l’ai déjà dit : si l’un de nos pilotes souffrait d’une intoxication alimentaire, nous savons que nous pourrions placer quelqu’un d’aussi rapide et compétitif au volant. Il n’y a aucun compromis à faire en plaçant Valtteri au volant un samedi ou un dimanche."

"Évidemment, cela disparaît maintenant puisqu’il part chez Cadillac. Mais en même temps, nous sommes des sportifs et nous sommes ravis qu’il ait l’opportunité de revenir sur la grille de départ dans un nouveau projet passionnant, et je suis sûr qu’il brillera."

Dan Towriss, le PDG de Cadillac F1, a dit avoir beaucoup discuté avec Wolff concernant la disponibilité de Valtteri pour le reste de la saison. Quelle liberté aura Bottas pour commencer à s’immerger chez Cadillac avant la saison prochaine ?

"Comme je l’ai dit, je suis peut-être parfois un peu naïf, mais je veux faire de mon mieux en compétition – faire de mon mieux pour Valtteri sans compromettre le statu quo de Mercedes. Donc, je pense que c’est assez facile. Valtteri reste notre pilote de réserve et troisième pilote jusqu’à la fin de la saison, et il donne tout ce qu’il peut. Je suis convaincu qu’il le fera avec la plus grande intégrité."

"En même temps, je n’ai aucun problème à ce qu’il prenne ses fonctions chez Cadillac. Le fait que le règlement soit totalement différent pour l’année prochaine facilite les choses. Je suis satisfait. Nous n’avons eu aucun problème à libérer Valtteri pour l’annonce et les événements organisés par Cadillac afin de présenter les pilotes, et cela continuera ainsi tout au long de l’année."

"Je pense que Graeme Lowdon et Dan Towriss, avec le soutien de GM, ont un projet très ambitieux et excellent pour la Formule 1, et c’est pourquoi nous voulons faire le maximum pour qu’ils puissent le démontrer. Et donc, si nous devons confier Valtteri comme pilote pour des événements ou à ces fins, aucun problème."

Cela inclurait-il un programme d’essais Cadillac F1 au second semestre, si cela se concrétise ?

"Je n’ai pas entendu parler d’un tel programme d’essais pour l’instant, car ils n’ont pas de voiture, ils l’ont dit. Mais si tel était le cas, nous soutiendrons toujours l’intérêt de Valtteri car les voitures seront très différentes l’année prochaine."