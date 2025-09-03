Mercedes F1 peut-elle jouer la victoire à Monza ?

Après un Grand Prix des Pays-Bas décevant, marqué par une quatrième place pour George Russell et une course difficile pour Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 se rend à Monza avec l’espoir d’oublier sa frustration en Italie, sur un circuit aux caractéristiques totalement différentes.

Avec sa victoire au Grand Prix du Canada, George Russell a démontré que la W16 pouvait être très performante sur un circuit ultra-rapide.

"Nous nous rendons à Monza avec l’objectif d’un week-end plus régulier et plus fluide qu’à Zandvoort," déclare Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1.

"Par moments, nous avons semblé avoir un rythme correct qui nous permettrait de nous battre pour le podium. Malgré un départ 11e, Kimi a bien progressé et, sans le contact avec Leclerc, il aurait probablement mis en difficulté ses rivaux devant lui en fin de course."

"Quant à George, sa course a également été compromise par un incident avec la Ferrari. Il a fait du bon travail et a marqué de solides points en 4e position malgré un fond plat fortement endommagé."

Mercedes F1 va connaitre plus d’enthousiasme que d’habitude ce week-end grâce à son pilote italien. Une nouvelle expérience pour Antonelli qu’il faudra maitriser alors qu’il avait eu du mal à gérer la pression médiatique et les sollicitations à Imola. Wolff ne se tracasse pas, les leçons ont été tirées.

"Le Grand Prix d’Italie est un week-end spécial avec une ambiance formidable. Pour Kimi, c’est sa deuxième course à domicile de la saison. Même si ce sera passionnant pour lui, nous savons qu’il sera concentré à 100 % sur la performance en piste."

Monza promet parfois des surprises. Avec un moteur Mercedes F1 très puissant, McLaren est favorite mais la W16 peut-elle se frayer un chemin vers la victoire ? La question reste posée. Wolff ne l’exclut pas, rappelant la victoire sur un circuit similaire à Montréal. Mais il pense davantage, de manière réaliste, à battre Ferrari.

"Gagner ? C’est toujours possible, Monza est spécifique et de bons réglages peuvent faire la différence. Mais je vous rappelle que McLaren a le même moteur que nous. La victoire au Canada peut nous donner de l’espoir."

"Le peloton derrière McLaren est serré et nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes si nous voulons continuer à réduire l’écart avec Ferrari pour la deuxième place au classement des constructeurs."