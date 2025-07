Pourquoi Red Bull doit éviter de remplacer Marko par Vettel

Hans-Joachim Stuck, ancien pilote de F1 et légende allemande du sport automobile, a conseillé à Red Bull de reconsidérer la candidature de Sebastian Vettel pour remplacer Helmut Marko.

À 82 ans, Marko est sous contrat jusqu’à fin 2026, sur fond de spéculations du départ de Max Verstappen et de rumeurs de conflit persistant avec Christian Horner.

Marko a admis que le quadruple champion du monde Vettel pourrait être le successeur idéal, et l’Allemand de 38 ans a également manifesté son intérêt.

"Je m’entends toujours très bien avec Helmut et nous sommes en contact, y compris sur ce sujet," a récemment déclaré Vettel.

Il a toutefois insisté sur le fait que les discussions n’étaient "pas encore intensives et approfondies".

Marko a confirmé à Silverstone : "Pour le moment, ce n’est pas un problème. Il n’y a aucune raison de s’emballer. À un moment donné, bien sûr, nous devrons réfléchir à mon successeur."

Il y a beaucoup de noms possibles, mais rien de concret, et aucune discussion concrète non plus.

Hans-Joachim Stuck estime que recruter Vettel serait une erreur, tant pour Red Bull que pour le vainqueur de 53 Grands Prix.

"Je pense que c’est une très mauvaise solution."

"Je n’ai rien contre Sebastian, mais ce n’est tout simplement pas un manager d’équipe. Il ne serait jamais une option pour moi."

"Un ancien pilote ne peut pas simplement se lancer au niveau d’Helmut. Et Sebastian ne se rendrait pas service en agissant ainsi, surtout à ce stade."

"Sebastian a mis un terme à sa carrière pour sa famille. En tant que successeur de Marko, il serait à nouveau plongé dans son travail 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le soir, il se coucherait en y pensant, en rêverait et se réveillerait avec."

"Dans ce cas, la famille serait négligée. La grande question est de savoir s’il est disposé à accepter tout cela."