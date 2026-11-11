Une saison de titres et c’est déjà fini ? Mercedes F1 redoute déjà 2027

Mercedes a beau avoir remporté les deux championnats du monde de Formule 1 avant même la fin de la saison 2026, Toto Wolff ne s’attend pas à voir son équipe reproduire sa longue période de domination entre 2014 et 2021. Après le sacre de Kimi Antonelli au Mexique et celui des constructeurs au Brésil, le directeur de l’écurie allemande observe avec prudence le retour en force de ses adversaires. Les récentes performances de McLaren et Red Bull lui font craindre une lutte particulièrement disputée en 2027, dans un championnat où quatre équipes pourraient prétendre régulièrement à la victoire.

Mercedes a retrouvé les sommets de la Formule 1 en 2026. Après plusieurs saisons loin de sa domination passée, l’écurie allemande a réussi à décrocher les deux titres mondiaux avec plusieurs Grands Prix d’avance, confirmant sa capacité à tirer profit de la nouvelle réglementation technique.

Kimi Antonelli a d’abord remporté le championnat des pilotes au Mexique, devenant à 20 ans le plus jeune champion du monde de l’histoire. Une semaine plus tard, Mercedes a également assuré le titre des constructeurs à l’issue du GP du Brésil.

Mais malgré cette double consécration, Toto Wolff refuse de considérer que son équipe est partie pour une nouvelle période de domination.

Le directeur autrichien observe au contraire que les écarts entre les principales écuries se resserrent, au point de rendre la hiérarchie de plus en plus difficile à prévoir.

À Interlagos, Lando Norris a imposé sa McLaren, tandis que Max Verstappen a réalisé une spectaculaire remontée de la 21e à la deuxième place au volant de sa Red Bull.

Des performances qui illustrent, selon Wolff, les difficultés auxquelles Mercedes devra faire face la saison prochaine. Si Mercedes a dominé une grande partie de la saison 2026, les derniers Grands Prix ont montré que ses adversaires avaient considérablement réduit leur retard.

L’écurie allemande n’a d’ailleurs pas réussi à remporter les dernières courses, malgré le potentiel de sa monoplace et les deux titres mondiaux déjà assurés.

Pour Toto Wolff, cette évolution démontre que Mercedes ne pourra pas compter sur une supériorité durable face à ses rivales.

"Il suffit de regarder les dernières courses. Nous n’avons pas gagné", a rappelé le directeur de Mercedes.

"Ces quatre équipes peuvent remporter des courses et se battront pour un championnat du monde. Je n’ai donc aucun doute sur le fait que ce sera très difficile pour nous l’année prochaine."

Cette perspective contraste avec la situation que l’équipe allemande avait connue lors de sa précédente période de domination. Entre 2014 et 2021, Mercedes avait établi une domination historique en Formule 1, remportant huit championnats du monde des constructeurs consécutifs.

Cette série avait été rendue possible par une avance technique considérable au début de l’ère hybride, que les Flèches d’Argent avaient ensuite réussi à préserver pendant plusieurs saisons.

Le retour de Mercedes au sommet en 2026 pouvait donc laisser envisager le début d’un nouveau cycle victorieux. Mais Toto Wolff considère que la Formule 1 actuelle présente des caractéristiques très différentes de celles de la décennie précédente.

"Il semble que l’ère la plus compétitive de la Formule 1 soit sur le point de commencer, parce que les équipes sont devenues très professionnelles et disposent de nombreuses ressources", a expliqué Wolff.

"En très peu de temps, vous pouvez passer d’une domination sur certaines courses à la constatation que vos évolutions ne fonctionnent pas, et vous vous retrouvez derrière."

Le directeur de l’écurie reconnaît qu’il accueillerait évidemment favorablement une nouvelle série de titres mondiaux comparable à celle remportée entre 2014 et 2021. Mais il estime qu’une telle perspective ne correspond pas à la réalité du championnat actuel.

"J’aimerais que l’ère n°2 de Mercedes ait déjà commencé et qu’elle débouche sur autant de titres, mais je ne pense pas que ce soit la réalité", a-t-il conclu.

"Pour ma part, je suis plutôt du genre pessimiste, à voir le verre à moitié vide. Je pense déjà à la prochaine course, au prochain championnat. Et ce sera difficile entre nous, Ferrari, Red Bull et McLaren. Et pourquoi pas une invitée surprise !"

Antonelli veut déjà un deuxième titre mondial

Si Toto Wolff préfère rester prudent concernant les ambitions de Mercedes en 2027, Kimi Antonelli affiche pour sa part une détermination intacte.

Le jeune Italien, sacré champion du monde au Mexique, a retrouvé son pays après le GP du Brésil, où Mercedes a complété son doublé mondial en remportant le championnat des constructeurs.

De retour à Bologne à bord d’un jet privé, le pilote de 20 ans s’est confié aux médias italiens sur ses ambitions pour la suite.

Malgré son premier titre mondial déjà acquis, Antonelli n’entend pas se contenter de ce succès et souhaite rapidement ajouter une deuxième couronne à son palmarès.

"Ce serait formidable de recommencer", a déclaré le champion du monde.

Mais avant de se projeter pleinement sur la saison 2027, l’Italien conserve un objectif immédiat pour les trois derniers Grands Prix de l’année.

Avec neuf victoires déjà remportées en 2026, Antonelli espère atteindre la barre symbolique des dix succès avant la fin du championnat.

"Nous allons essayer de remporter une dixième course cette année, puis nous penserons à 2027."