La victoire de Norris est ’de bon augure’ pour la fin de saison de McLaren F1

McLaren F1 a signé son troisième succès de la saison grâce à Lando Norris, qui s’est imposé pour la deuxième année consécutive au Grand Prix du Brésil. L’équipe de Woking est montée en puissance au fil du week-end grâce à des évolutions qui ont semblé réussir à la MCL40, en particulier sous la pluie, puisque le Britannique a signé la pole samedi avant d’enchaîner par un succès dimanche en course.

Andrea Stella, le directeur de McLaren, a félicité son pilote et toute l’équipe pour cet accomplissement qui vient améliorer le bilan d’une saison frustrante durant laquelle tout le team n’a pas été en mesure de défendre ses deux titres gagnés en 2025.

"C’est fantastique de retrouver la plus haute marche du podium ! Ce succès est véritablement le fruit d’un travail d’équipe. Lando a piloté de manière exceptionnelle dans des conditions très difficiles, se montrant le plus rapide aussi bien avec des pneus slicks qu’avec des pneus intermédiaires ; il n’a commis absolument aucune erreur, si ce n’est l’incident sur le podium !" a expliqué Stella en référence à la bouteille de champagne cassée par le Britannique.

"Oscar a également été très rapide : il a peut-être passé trop de temps dans le trafic, mais son rythme avec les pneus pour piste sèche était encourageant. Nous pouvons être fiers du travail accompli par toute l’équipe."

"Les évolutions apportées, les réglages de la monoplace, la stratégie, les consignes données depuis le muret des stands et une série d’excellents arrêts aux stands ont tous contribué à ce résultat."

Stella revient en particulier sur les pièces apportées au Brésil, dont un nouveau concept d’aileron avant.

"Les évolutions introduites à Interlagos sont de bon augure pour la fin de la saison et nous ont permis de mieux appréhender certains concepts en vue de l’année prochaine. Cela dit, il faut garder cette victoire dans une juste perspective."

"Les basses températures ont joué en notre faveur, alors que Mercedes semblait plus performante par des températures plus élevées. Red Bull, Mercedes et Ferrari resteront des adversaires redoutables, nous savons donc qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir."

"Félicitations à Mercedes pour le championnat des Constructeurs, ainsi qu’à nos partenaires de chez HPP, qui décrochent le titre mondial avec leur unité de puissance pour la troisième année consécutive."

Le mot de l’Italien s’est conclu par un hommage à un pilote décédé dans la semaine du GP du Brésil : "Enfin, je tiens à profiter de cette occasion pour rendre hommage à un grand pilote de Formule 1, Alan Jones, qui nous a quittés il y a quelques jours."