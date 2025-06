Piastri avait le GP d’Espagne ‘sous contrôle’ dans sa McLaren F1

Après avoir été dominé par son coéquipier Lando Norris à Monaco, Oscar Piastri a remis les pendules à l’heure en Espagne : pole, victoire, l’Australien a reconfirmé qu’il était bien le favori pour le titre chez McLaren F1 cette année.

Il compte désormais 10 points d’avance sur Lando Norris, une marge cependant faible à ce stade de la saison.

Même si Lando Norris a pu revenir à deux secondes de son coéquipier vers le dernier tiers de l’épreuve, Oscar Piastri semblait avoir cette course sous contrôle. Peut-il confirmer ?

« Oui, cela semblait principalement sous contrôle. Je ne m’attendais pas vraiment à ce que Max tente une course à trois arrêts, et je ne m’attendais pas vraiment non plus à ce que cela fonctionne… Enfin, que cela fonctionne presque aussi bien. »

« Donc, il se passait assurément des choses à ce moment-là, et avec tout le trafic et les drapeaux bleus également, cela a rendu la course un peu plus intéressante que je ne l’aurais souhaité. »

« Mais, à part quelques tours à essayer de me frayer un chemin parmi les drapeaux bleus, je me sentais globalement en contrôle et je pouvais augmenter mon rythme quand c’était nécessaire. »

« Donc, oui, ce fut une course vraiment solide et un week-end solide. Je pense que nous avons fait un très bon travail pour tout gérer dans cette course : s’en tenir à notre plan stratégique, ne pas se laisser distraire par la stratégie à trois arrêts, de très bons arrêts aux stands. Oui, je pense que nous avons simplement bien travaillé sur tous les plans. »

Est-ce sa victoire la plus probante en F1 jusqu’ici ? Son meilleur week-end en carrière ?

« Il figure certainement parmi les meilleurs. Je ne sais pas si c’est le meilleur, mais assurément, ce fut un week-end solide. Il est assez difficile de se plaindre des résultats que nous avons eus ce week-end. »

« Et je pense que plus encore, c’est l’effort qui a été fourni, et l’analyse de certaines choses de la semaine dernière que nous aurions pu mieux faire — nous avons très bien redressé la barre et sommes revenus à la forme que nous voulions avoir. »

« Et, oui, c’est ce dont je suis très satisfait ce week-end. Certainement l’un des plus solides. »

McLaren F1 a-t-elle tué la saison ?

Avec un nouveau doublé, malgré la directive technique censée (selon Red Bull) limiter ses performances, McLaren F1 écrase un peu plus ce championnat. Cette voiture orange a-t-elle seulement un point faible ? Y aura-t-il un circuit où elle sera plus en difficulté selon Oscar Piastri ?

« Je n’en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je pense qu’à Imola, nous nous attendions probablement à être un peu plus rapides que nous ne l’étions, et nous avons été battus. Je ne sais pas. »

« Ce week-end, nous étions probablement un peu plus rapides que prévu par rapport à Red Bull. Je pense que nous pensions qu’ils seraient une menace vraiment sérieuse ce week-end. »

« Ils étaient avec nous en course, mais plus grâce à la stratégie, je suppose, qu’au rythme pur. Mais il semblait que nous avions un petit avantage sur eux. »

« Il y aura d’autres circuits où nos concurrents se rapprocheront. Il y en aura probablement où ils seront plus loin. J’espère qu’il y en aura plus où ils seront plus loin que plus proches. Mais je ne sais vraiment pas. »

Piastri ne comprend pas du tout la manœuvre de Max Verstappen

Oscar Piastri fait aussi une excellente opération sur Max Verstappen au classement, puisque le Néerlandais s’est mis hors-course tout seul, par sa manœuvre incompréhensible et rageuse sur George Russell, en lui rentrant dedans…

L’Australien refuse d’accabler le pilote Red Bull car il n’a tout simplement pas compris une telle manœuvre !

« En toute honnêteté, je ne comprends pas entièrement le contexte de ce qui s’est passé. Ça avait l’air un peu étrange. »

« J’ai cru qu’il rendait la position… Donc je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé là. Je ne sais pas si c’était un malentendu, s’il n’a pas freiné… Je ne sais vraiment pas. »

« Je pense avoir besoin d’un peu plus de contexte sur ce qui s’est passé, mais évidemment ce n’était pas exactement un petit contact. Mais ça n’avait manifestement pas l’air terrible. »