Mettre les pneus durs à Verstappen semblait être ’la meilleure décision’

Christian Horner explique pourquoi Red Bull a tenté les trois arrêts avec Max Verstappen à Barcelone ce dimanche, une stratégie qui n’a pas fonctionné pour tenter de battre les pilotes McLaren F1.

"Vu le déroulement de la course, nous avons opté pour une stratégie à trois arrêts et nous nous y sommes engagés dès le début. L’avantage de rythme et l’avantage pneumatique dont bénéficiaient les McLaren dans une lutte directe nous ont poussés à prendre ce risque" a déclaré Horner.

"Nous avons opté pour le premier arrêt dès le début de la course et McLaren a opté pour deux arrêts, et notre stratégie semblait être la plus rapide. Nous avons tenté l’undercut potentiel avec Max, mais il avait alors utilisé tous ses pneus tendres et médiums."

"La voiture de sécurité est entrée en piste au pire moment possible pour notre stratégie et nous avons dû choisir entre rester en piste avec des pneus plus anciens et être exposés au restart, ou tenter le coup avec le nouveau train de pneus durs."

Le Britannique reconnait qu’il aurait surement fallu laisser Verstappen en piste avec ses gommes tendres usées, mais en tête : "Avec le recul, on voit toujours les choses autrement, mais nous avons pris la meilleure décision à ce moment-là, compte tenu des informations dont nous disposions."

"Il y a ensuite eu un contact avec George : les commissaires ont jugé qu’il s’agissait d’un incident avec de la responsabilité pour Max et ont infligé une pénalité. Nous allons en discuter en interne et y réfléchir plus en détail. C’est un résultat frustrant, car le podium semblait facile pour nous."

"L’intervention de la voiture de sécurité a perturbé la course de Yuki. Il aurait été très proche des points, vu sa trajectoire, son rythme et son avantage pneumatique. Le week-end a été difficile, les résultats n’étaient pas ceux qu’il escomptait, mais il travaillera activement avec l’équipe la semaine prochaine pour améliorer ses réglages en vue de Montréal."