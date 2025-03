Piastri a amélioré sa ’technique de la course’ pour gagner en Chine

Oscar Piastri a impressionné Andrea Stella lors du Grand Prix de Chine, deuxième manche de la saison 2025. Le directeur de McLaren F1 explique que son pilote, qui a réalisé sa première pole et sa troisième victoire en carrière à Shanghai.

"Sa technique de course et sa vitesse générale se sont améliorées. À certains moments, ses questions relatives à la course en Chine étaient très ponctuelles. C’étaient les bonnes questions au bon moment" a déclaré Stella.

"Je considère donc que cela fait partie de la technique de course. Ils se sont améliorés au cours de l’hiver. Il y a eu beaucoup de travail. Il y a une longue liste d’opportunités, une longue liste de courses que vous examinez en disant ’nous devrions faire ceci, nous devrions faire cela, ces adaptations’."

L’Italien estime que la meilleure preuve des progrès de son jeune pilote est son niveau lors du Grand Prix de Chine, le week-end dernier. Selon lui, c’est grâce au débriefing de l’année dernière que Piastri a pu faire un aussi bon week-end à Shanghai.

"Pour moi, la meilleure indication de ses progrès remonte à 12 mois, ici en Chine. Je me souviens encore qu’après la course, nous avons discuté en tête-à-tête avec Oscar, à l’extérieur de l’une des hospitalités."

"Nous nous étions interrogés, et nous nous étions dit qu’il y avait beaucoup à apprendre de cette course. Et 12 mois plus tard, je pense que nous avons tiré parti de tous ces enseignements et que nous avons capitalisé."

