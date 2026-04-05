’Personne n’est indispensable en F1’ : Brundle s’agace des menaces de Verstappen

Martin Brundle a donné son avis sur la menace de Max Verstappen de quitter la F1, estimant que les plaintes répétées du quadruple champion du monde sont agaçantes. Frustré par la réglementation, le Néerlandais a affirmé qu’il envisageait sérieusement de s’éloigner de la F1 à la fin de la saison.

Pilote parmi les plus critiques au sujet des nouveaux règlements, concernant le groupe motopropulseur et le châssis, il souhaite que les règles soient modifiées car il estime que les nouvelles voitures privilégient davantage la gestion de l’énergie que la vitesse pure et le talent du pilote.

"Max est très direct, il l’a toujours été, et cela fait longtemps qu’il dit qu’il n’est pas là pour le long terme, qu’il ne restera pas dans les parages jusqu’à la quarantaine, ou quoi que ce soit d’autre" a déclaré l’ancien pilote devenu commentateur depuis 1997 dans The Show.

"Max dirait que ça devient un peu ennuyeux maintenant. Je pense que ce qu’il raconte devient un peu ennuyeux. Soit tu pars, soit tu arrêtes d’en parler, parce que c’est comme ça. Il faut faire avec ce que l’on a."

"Son talent me manquerait énormément, sa vitesse unique et son contrôle de la voiture sont des qualités que très peu de personnes dans l’histoire du sport automobile ont possédées. C’est tout à fait extraordinaire."

"Et je n’ai absolument aucun doute sur le fait que, étant donné qu’ils [Red Bull] construisaient leur propre moteur pour la première fois, son management a dû insérer une clause de sortie pour la fin de cette année afin de voir comment les choses évoluent."

Et Brundle de tempérer le fait que des équipes se précipitent pour offrir à Verstappen ce qu’il cherche pour rester en F1 : "Mercedes dit qu’il n’y a ’pas de place dans cette auberge’ pour le moment, donc ce qu’il ferait exactement, je l’ignore. Personne n’est indispensable dans ce milieu."

"J’ai vu passer un certain nombre de personnes extraordinaires dans ce sport qui ne sont plus parmi nous, ou qui sont passées à autre chose, et le sport continue. Murray Walker en ferait partie. Cela vaut pour n’importe lequel d’entre nous. À la minute où nous arrêtons, les gens parleront de celui qui fera le travail après."

"Il y a un grand nombre d’Antonelli, de Bearman, de Lindblad qui feraient le travail incroyablement bien pour 1 % de son salaire. Le sport passera simplement à autre chose si Max décide de partir, mais en attendant, il fait pas mal de dégâts. Mais je pense que nous apprécions tous que ce soit la façon de fonctionner de Max."

L’Anglais a ajouté qu’il serait surpris si Verstappen quittait la F1 et a établi une comparaison avec la manière dont le septuple champion du monde Michael Schumacher aurait géré ses griefs avec la discipline, plutôt que lancer des menaces publiques.

"Je serais surpris s’il partait vraiment. C’est génial d’être au Nürburgring, je l’ai fait. Il trouvera la course de 24 heures assez exigeante, assez risquée, mais il a sa propre équipe. Il adore ça, il adore ses courses sur simulateur."

"Est-ce que je pense qu’il quitterait simplement la F1 ? Non, je ne le pense pas, à condition qu’il puisse obtenir une voiture qui lui plaise. Ses arguments sont formulés brutalement, mais ils sont en réalité pertinents lorsqu’il dit que les choses ne vont pas en ce moment."

"Mais ce qu’un Michael Schumacher aurait fait, c’est fermer la porte, taper sur le bureau, prendre métaphoriquement les bonnes personnes à la gorge, puis sortir avec un sourire en disant ’tout va bien’. Ensuite, s’ils ne règlent pas le problème, ce que nous attendons avec impatience pour Miami, alors vous commencez à en parler aux médias. Mais ce n’est pas ainsi que Max procède."