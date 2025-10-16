Officiel : Le GP des Etats-Unis placé sous les règles des risques liés à la chaleur

La FIA a de nouveau invoqué les règles relatives aux risques liés à la chaleur en Formule 1 lors du Grand Prix des États-Unis, comme nous vous le rapportions en primeur il y a quelques jours.

Elle a appliqué pour la première fois ces règles, introduites cette année, lors du Grand Prix de Singapour il y a deux semaines. Elle a été déclenchée parce que les prévisions météorologiques officielles pour la course indiquent que l’indice de chaleur sera supérieur à 31 °C pendant la course sprint ou le Grand Prix à Austin.

Le temps devrait être ensoleillé pendant les trois jours de l’événement. Les températures devraient atteindre un pic d’environ 35 °C samedi, jour de la course sprint et des qualifications pour le Grand Prix.

Le Grand Prix de dimanche devrait connaître des températures plus fraîches, mais toujours supérieures à 30 °C.

Le règlement oblige les équipes à équiper leurs voitures de systèmes de refroidissement. Cependant, les pilotes peuvent choisir d’utiliser ou non les gilets refroidissants qui se placent sous leur combinaison.

Le règlement augmente également le poids minimum des voitures pour l’événement afin que les pilotes ne bénéficient pas d’un avantage en termes de poids en n’utilisant pas les systèmes de refroidissement.