Mick Schumacher est ’meilleur’ que plusieurs pilotes de F1 actuels selon Ralf

Ralf Schumacher estime que son neveu Mick mérite une nouvelle chance en Formule 1 et le considère comme meilleur que plusieurs pilotes actuellement en activité.

Invité à comparer le talent de Mick à celui de l’actuel pilote Red Bull Yuki Tsunoda, par exemple, Ralf s’est montré catégorique.

"Mick serait sans aucun doute meilleur que Tsunoda," a-t-il déclaré.

"Il a fait un travail remarquable pendant ses deux années en WEC et s’est vraiment bien développé en tant que pilote."

Ralf a ajouté que son neveu était non seulement plus fort que Tsunoda, mais aussi "nettement meilleur" que Liam Lawson et Franco Colapinto.

"À mon avis, tous les trois sont moins bons que Mick," a-t-il déclaré, affirmant que plusieurs patrons d’écuries de F1 "avaient commis une erreur en ne l’engageant pas".

L’ancien pilote Williams et Toyota a récemment mis en garde Mick contre les dangers des courses ovales en Indycar, alors que son neveu se rapproche de son entrée à plein temps dans la série américaine pour 2026.

"Cela me désole d’une certaine façon parce qu’il est assez bon pour la Formule 1," a conclu Ralf. "Mais je comprends son envie de piloter à nouveau des monoplaces."