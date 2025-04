Norris va pousser McLaren F1 à prendre ’plus de risques’ stratégiques

Lando Norris aimerait voir son équipe prendre davantage de risques quand la situation n’est pas idéale, comme ça a été le cas à Suzuka. Le pilote McLaren F1 en appelle à l’audace de ses stratèges et se dit prêt à prendre des risques, même s’il défend la décision prise par son team au Japon.

"Même si les gens veulent parler et dire des choses et dire que nous avons fait du mauvais travail, je ne suis pas d’accord" a déclaré Norris. "Je m’en tiens toujours à nos décisions en tant qu’équipe, et j’ai une grande confiance et foi dans le fait que nous avons toujours le meilleur intérêt à cœur."

"J’aurais revu, et nous avons revu, le niveau de risque que nous voulons prendre dans différents scénarios. Je pense que c’est probablement la plus grande question que nous nous posons après le week-end dernier."

"Serais-je prêt à prendre le risque de me placer derrière plus de voitures et d’aller chercher la victoire ? Oui. Mais nous avons quand même terminé deuxième et troisième et nous avons quand même obtenu plus de points chez les constructeurs, et j’ai quand même obtenu un bon résultat en tant que pilote pour les points."

Le Britannique reconnait cependant que prendre des risques à Suzuka aurait surement mené à perdre du temps et des positions dans le trafic, tant la hiérarchie était serrée : "Il y a une capacité où je pourrais vouloir prendre plus de risques pour aller chercher une victoire. Ce n’est pas toujours une garantie."

"Il peut y avoir plus de cas où je me lance et où je me retrouve coincé. Ou bien Oscar me dépasse, ou bien un autre pilote me dépasse, et le prix de la prise de risque ne joue pas en ma faveur et je perds des positions à la fin de la journée. Je dois reconnaître que cela peut être le cas, et parfois j’accepterai que la deuxième place n’est pas un mauvais résultat."

"Mais je suis ici pour gagner des courses et non pour me contenter d’une deuxième place. De mon côté, j’aimerais bien revenir en arrière et refaire les choses avec une approche un peu plus agressive. Mais je sais au fond de moi que la saison est longue et qu’il vaut parfois mieux marquer des points que de prendre des risques inutiles."

Norris explique qu’il va essayer d’imposer davantage ses idées grâce à son ressenti en tant que pilote : "Bien sûr, je vais peut-être pousser plus loin mes préférences ou je peux être un peu plus énergique et un peu plus exigeant avec certaines choses dans certains cas."

"Je sais aussi que l’équipe a la meilleure vision de l’ensemble de la course, mieux que n’importe quel autre pilote, mais j’ai aussi le meilleur ressenti de la voiture, des pneus, des possibilités de dépassement, ce genre de choses. Il faut juste qu’il y ait une harmonie entre vous, votre ingénieur de course et votre équipe de stratégie."

"Il se peut que je doive parfois être plus exigeant et pousser davantage l’équipe. Mais il s’agit simplement de trouver la bonne dynamique entre le facteur risque-récompense et le fait de savoir quel risque vous voulez prendre ce jour-là, et à quel point vous voulez être agressif."