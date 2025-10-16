Bottas a ’beaucoup appris’ en découvrant le rôle de réserviste en F1

Les pilotes de réserve en F1 jouent un rôle crucial pour les équipes et servent de remplaçants efficaces pour les pilotes titulaires. Ils sont prêts à intervenir à tout moment si un pilote habituel est écarté en raison d’une maladie ou d’une blessure.

Valtteri Bottas a découvert ce rôle lors de cette saison 2025 chez Mercedes, où il a servi de réserviste, parfois d’essayeur, mais aussi de conseiller auprès d’Andrea Kimi Antonelli. En attendant un retour en 2026 en titulaire, il a changé son approche de la Formule 1.

"C’est très différent de ces 12 dernières années" a confié Bottas à Crash.net lors du GP de Singapour. "C’était agréable de travailler avec une équipe que je connais déjà, donc cela a été assez naturel de reprendre avec eux."

"Mais la course m’a vraiment manqué. C’est probablement la première chose à laquelle je pense chaque week-end : j’ai juste vraiment envie de remonter dans la voiture. Mais j’ai aussi beaucoup appris."

Les pilotes de réserve ont un large éventail de responsabilités, notamment le travail sur simulateur, la participation aux réunions, des tests, les engagements avec les sponsors, et dans le cas de Bottas, la participation à des vidéos pour les réseaux sociaux.

"Certains week-ends sont plus chargés que d’autres, avec plusieurs interviews. Il y a des événements. [Singapour] est un de ces week-ends où les partenaires sont généralement très actifs. Donc il y a différents événements en ville tout au long du week-end auxquels je participe."

"Mais en même temps, je participe à toutes les réunions techniques avant l’événement, où l’on parle des aspects techniques et du week-end à venir. Et aussi, pendant le week-end de course, à toutes les réunions d’ingénierie avant et après les sessions."

"J’y participe, pour rester au courant de ce qui se passe, juste au cas où je devrais prendre le volant, pour savoir où en est l’équipe et quels sont les objectifs. Certains week-ends sont plus calmes, d’autres sont à fond."

Ayant finalement atteint son objectif en décrochant l’un des deux volants de la nouvelle écurie Cadillac F1 pour 2026, Bottas sait que cette période a été bénéfique. Mais cela ne veut pas dire que la transition a été facile.

"Ça a été dur, mais c’est ce que je devais faire, et j’étais prêt pour ça. Évidemment, ça a payé, j’ai un baquet pour l’année prochaine, et c’était toujours mon objectif principal : revenir. Donc oui, ça a clairement fonctionné."

Cette année sur le banc de touche a permis à Bottas de mieux comprendre certains rouages de la Formule 1 de l’extérieur, et de profiter aussi des lieux proches des circuits : "Je pense que cette année m’a permis d’apprécier bien plus le sport. Je me rends aussi compte à quel point ces 20 pilotes sont chanceux d’être sur la grille."

"C’est un sport tellement unique, et quand on est dedans, on est concentré sur ses propres objectifs, et il est parfois difficile de prendre du recul pour voir à quel point ce sport est incroyable."

"J’ai essayé d’en profiter au maximum, et bien sûr, j’ai aussi essayé de profiter de la vie. Par exemple, le samedi soir, quand je sais que je n’ai plus la possibilité de piloter, c’est le moment où je peux un peu plus me détendre."

"J’ai découvert de nouveaux restaurants, parfois même des pubs que je n’aurais jamais fréquentés en temps normal. Donc j’essaie de garder ça léger, amusant, détendu, mais en restant prêt."

L’expérimenté finlandais a quand même réussi à découvrir de nouveaux aspects de la Formule 1 : "Je dirais que le plus grand apprentissage, c’est d’avoir vu de près comment une équipe fonctionne dans le garage, et d’avoir écouté les millions de canaux de communication pendant les qualifs ou la course."

"C’est quelque chose qu’en tant que pilote, on ne voit pas, on n’entend pas. Cela m’a fait encore plus apprécier le travail d’équipe et le rôle de chaque membre. Mon expérience cette année, d’avoir vu de mes propres yeux comment fonctionne l’équipe en coulisses, pourra aussi aider à construire la nouvelle équipe et à orienter les choix sur divers aspects."

Avec une place de titulaire confirmée pour l’année prochaine, Bottas peut enfin se reconcentrer sur ce qu’il aime par-dessus tout : "Clairement, j’ai l’impression que Melbourne ne peut pas arriver assez vite. Chaque week-end, la course me manque un peu plus. J’ai vraiment hâte de reprendre."