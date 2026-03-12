Le Madring dévoile les premières images du tracé nouveau GP d’Espagne à Madrid

Le Grand Prix d’Espagne s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire en Formule 1. Alors que Madrid accueillera cette année l’épreuve pour la première fois depuis plusieurs décennies, les premières images officielles en 3D du nouveau circuit ont été dévoilées, offrant un aperçu inédit de ce qui attend les équipes et les fans.

Le nouveau tracé madrilène, baptisé Madring, commence progressivement à se concrétiser avant son entrée au calendrier cette saison. Des images inédites publiées par les organisateurs permettent désormais d’imaginer à quoi ressemblera le circuit une fois achevé.

Le Grand Prix d’Espagne déménage en effet cette année sur ce nouveau site, qui s’étend sur 5,4 kilomètres et comporte 22 virages. Le tracé est décrit comme un circuit « hybride », combinant une portion permanente et des routes publiques autour du complexe IFEMA Madrid.

Cette configuration urbaine et semi-permanente vise à offrir un spectacle à la fois rapide et technique, tout en rapprochant la Formule 1 du cœur de la capitale espagnole.

L’arrivée de la discipline dans la capitale marque également un retour historique. Cela fera 45 ans que Madrid n’a plus accueilli de Grand Prix, depuis les dernières éditions disputées sur le circuit du Jarama, situé à une trentaine de kilomètres au nord de la ville.

Le rendez-vous madrilène est programmé du 11 au 13 septembre, et constituera l’une des grandes nouveautés du calendrier de la saison.

La Monumental, signature spectaculaire du circuit

Parmi les éléments les plus marquants révélés par les images officielles figure "La Monumental", qui s’annonce comme la section emblématique du circuit (photo ci-dessus).

Cette courbe spectaculaire s’étendra sur 550 mètres et présentera un inclinaison de 24 %, un banking particulièrement prononcé qui devrait offrir un spectacle visuel impressionnant, tout en posant un défi technique aux pilotes.

Les rendus ci-dessous dévoilent également la ligne droite principale, longue de 589 mètres. Les monoplaces devraient y atteindre des vitesses proches de 320 km/h avant d’arriver sur la première grosse zone de freinage du circuit.

Le départ de la course pourrait d’ailleurs être particulièrement animé : la distance entre la ligne de départ et le premier virage dépasse à peine les 200 mètres, un facteur qui devrait transformer les premiers instants du Grand Prix en moment clé de la course, avec des freinages tardifs et des positions susceptibles de changer rapidement.