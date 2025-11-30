Lewis Hamilton : simple passage à vide ou point de non-retour ?

L’année 2025 devait être celle du renouveau pour Lewis Hamilton. Son arrivée chez Ferrari, événement majeur dans l’histoire récente de la F1, avait nourri l’espoir d’un second souffle sportif, d’un défi enfin à la hauteur d’un septuple champion du monde désireux de retrouver les sommets.

Mais presque une saison écoulée plus tard, l’enthousiasme a laissé place à l’inquiétude. Hamilton n’a toujours pas signé le moindre podium en Grand Prix sous les couleurs rouges, et ses difficultés persistantes interrogent autant les fans que le paddock.

Le Grand Prix du Qatar a amplifié les doutes. En qualifications sprint, le Britannique n’a pas réussi à sortir de la SQ1, faute de trouver l’équilibre de sa Ferrari. Parti depuis la voie des stands lors de la course sprint, il n’a jamais réussi à remonter, estimant même que la monoplace avait "reculé en performance".

Et hier, même chose avec une élimination en Q1 et de nouveaux propos très négatifs tenus sur ses performances mais aussi celles de la SF-25.

Il a même avoué avoir passé une nuit blanche : "Je suis resté éveillé jusqu’à 6h du matin, incapable de dormir. Je n’arrêtais pas de me demander comment m’améliorer, comment mieux servir mes ingénieurs, quels changements apporter. Je notais toutes ces questions pour ensuite formuler une nouvelle proposition."

"Je ressens une profonde déception pour tous ceux qui sont dans le garage, mais aussi pour tous ceux qui, à l’usine, méritent de bons résultats. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Je ne renoncerai pas, nous continuerons à nous battre. Malgré ces moments difficiles, je garde espoir."

De quoi calmer les spéculations : si la situation ne s’améliore pas, Hamilton pourrait-il envisager la retraite fin 2026 ? Pour Juan Pablo Montoya, invité sur F1 TV, ce scénario ne tient pas. L’ancien pilote estime qu’Hamilton traverse avant tout une période de frustration, mais qu’il reste animé par le désir de se battre.

"Je pense que Lewis... je ne pense pas, je sais qu’il est dans une situation difficile et qu’il est frustré. Je pense qu’il évacue beaucoup de choses. Il a gardé son calme au début de la saison quand ça se passait mal, alors que beaucoup se demandaient pourquoi il ne performait pas."

Selon Montoya, Hamilton a atteint un point de rupture psychologique.

"Il s’est certainement dit : ’Je m’en fiche. Je vais parler et dire à quel point je suis frustré’. Je crois surtout qu’il veut encore faire le travail."

"Il y a l’exemple du Brésil. En qualifs, il avait fait du très bon travail. Si Charles ne part pas en tête-à-queue (et provoque un drapeau jaune), il l’aurait battu ; Charles aurait été éliminé en qualifications."

Pour Montoya, le rythme en course reste le talon d’Achille, mais la cause ne serait pas une perte de talent.

"En rythme de course, il lui manque encore quelque chose. Je ne pense pas que ce soit la voiture la plus facile à piloter, et je ne crois pas qu’il ait quoi que ce soit à prouver – mais il aime la course."

"Je sais qu’il n’est pas heureux de sa situation, mais il ne veut pas arrêter maintenant, en étant au plus bas. Je pense qu’il veut encore se prouver qu’il peut le faire."

Pedro de la Rosa, ancien coéquipier d’Hamilton chez McLaren et aujourd’hui consultant pour DAZN, offre une analyse plus technique... et plus inquiétante. À ses yeux, le véritable tournant est survenu en 2022.

"Ce n’est pas cette Ferrari qui lui pose problème. C’est l’effet de sol. Depuis 2022, nous n’avons plus vu le Hamilton de 2021 : agressif, rapide, complet. Il n’a pas non plus brillé face à Russell chez Mercedes."

"Si l’an prochain nous voyons le Hamilton que nous connaissons depuis des décennies, parfait. Sinon, ce sera plus grave qu’une question d’effet de sol, et il devra sérieusement réfléchir à la suite car tout le monde connaît un jour de déclin."